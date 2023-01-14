Эксклюзив 14 января 2023, 09:00 Сидящие в Европе жены бойцов ВСУ подсчитывают компенсацию за погибших мужей. А их отправляют на убой «Голос Мордора»: украинские солдаты гибнут за интересы Запада и не задают вопросы РИА «Новости»

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Украинские военнослужащие гибнут за чужие интересы. Их судьба безразлична не только президенту Владимиру Зеленскому, командующему ВСУ Валерию Залужному, но и родственникам солдат. Жены бойцов, сидя в Европе, подсчитывают размер компенсации за погибшего мужа. Такое мнение выразил автор Telegram-канала «Голос Мордора» специально для Telegram-канала «360».

Далее — прямая речь.

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Украинцев отправляют на убой

Вы все, наверное, видели эти новые украинские кладбища. Огромные поля, просто заставленные флагами. Выглядит настолько кошмарно, что вроде как на Украине даже запретили ставить на могилы солдат флаги. Мол, не надо народ пугать.

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Но правда в том, что украинскому народу до лампочки. Там царствует полное отсутствие эмпатии и лицемерие. Хата с краю — главный лозунг «украинства», и он продолжает работать. Никому на Украине нет дела до того, сколько украинцев погибло в Мариуполе, или сейчас, в Соледаре. Про Соледар говорят, что там положили в землю несколько бригад. Невероятное количество погибших. И тут даже можно не говорить о смешных заявлениях, что Соледар для Украины совершенно не важен.

Украинцев на убой отправляют не только Зеленский, но и украинские матери и жены. Как-то попалось видео, где украинка с совершенно серьезным лицом беседует со своим мужем, сколько она получит, если тот погибнет. Все это спокойно, рассудительно и расчетливо. Такое впечатление, что она уже заочно похоронила своего мужика и теперь просто уточняет детали. Да и трагедии никакой не произошло. Мужика можно найти нового, а со старого получить неплохой приварок. Правда — последнее тоже далеко не очевидно, но этого еще многие не понимают.

Бойцы ВСУ гибнут за интересы Запада и не задают вопросы

Отсутствие эмпатии даже на уровне семьи и постоянная забота о личной выгоде. Именно это и привело украинцев в то состояние, в котором они сейчас находятся. Какая-то по-настоящему дьявольская трансформация целой нации, которая заснула тяжелым наркотическим сном и никак не проснется. Жены сидят в Европе и подсчитывают, сколько получат за погибших мужей. И при этом вспомните их лицемерное вставание на колени, когда в какое-то село привозили погибшего «героя».

Им просто плевать на своих. Плевать на горы трупов, на огромные кладбища. Не только Зеленскому, или Залужному, а вообще всей той части населения, которой коснулся вирус «украинства». Украинцы — идеальный материал для американцев, ибо гибнут за чужие интересы и не задают никаких вопросов. Да и морковки перед носом держать не надо, достаточно пообещать «светлое европейское» будущее.

Которое на Украине понимают как-то. Все это увидели в фотосессии на фоне Эйфелевой башни от одной украинки, которая вроде даже служит в погранвойсках.