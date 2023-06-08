Спецоперация 08 июня 2023, 19:05 Западный Молох требует жертв. Убитых украинцев заменят жители стран НАТО? Журналист Авва: России нужно воткнуть древко победы в грудь политического Запада РИА «Новости»

Читать 360tv в

Польша, Литва, Латвия и Эстония могут отправить своих бойцов на помощь ВСУ. Украине не хватает солдат, но кровавый западный Молох требует новых жертв. Причем этот «банкет» едва ли будет добровольным: в Прибалтике ввели обязательную воинскую повинность.

Страны НАТО могут отправить войска на Украину

Экс-генсекретарь Североатлантического альянса Андерс Фог Расмуссен заявил, что некоторые страны по собственной воле могут направить войска на Украину, если Киев ничего не получит на июльском саммите НАТО в Вильнюсе.

Реклама

Вероятнее всего, желающих прямо вмешаться в украинский конфликт соберут власти Польши, активно помогающие Украине. Скорее всего, не останутся в стороне и Литва, Эстония и Латвия, добавил отставной политик.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский буквально потребовал от партнеров приглашения в НАТО и Евросоюз.

Он также заявил, что, корме этого, его стране нужны письменные гарантии безопасности на пути в военно-политический блок.

Иностранные военные сменят свой статус

Латвийский политэмигрант, корреспондент федерального интернет-издания «Ваши новости» Вадим Авва рассказал «360», что коллективный Запад всеми силами старается повышать ставки в войне с Москвой, которую он ведет, прикрываясь российско-украинском конфликтом.

«Если мы себе представим, что что-то случилось с военачальниками ВСУ — главкомом Валерием Залужным, генерал-полковником Александром Сырским — или с президентом Украины Владимиром Зеленским, разве это остановит противостояние? Нет!» — сказал Авва.

Журналист пояснил, что противостояние продолжится, даже если ключевые игроки украинской стороны исчезнут — их место просто займут другие фигуранты.

Что касается возможного участия в конфликте стран Прибалтики и Польши, то это отчасти легализует нахождение на территории Украины кадровых офицеров вооруженных сил этих стран и приобретет уже иной статус. Вадим Авва

По словам Аввы, он не готов судить о военном потенциале польской армии. Что касается Латвии, Литвы и Эстонии, то этим летом они точно не соберут корпус более 10 тысяч человек с каждого государства. Если же выставят больше, то сократят собственный военный потенциал более чем на половину.

«Однако общую ударную силу в 30 тысяч военных они могут создать. Это примерно половина того личного состава, что сегодня, по оценкам военных экспертов, участвует в украинских наступлениях», — сказал журналист.

Прибалтов принудят идти на Украину

Спрос на солдат во многом свидетельствует, что силы ВСУ заканчиваются, подчеркнул Авва. Зеленский с женой и детьми, Залужный, генерал-майор Кирилл Буданов, нынешний генсек НАТО Йенс Столтенберг, президент США Джо Байден и прочие просто убили украинских мужчин.

«В свое время, когда страны Прибалтики в 2004 году вступали в альянс, населению говорили, что это необходимо для их безопасности. Теперь для их безопасности мужчинам этих стран предлагается идти погибать на Украину», — напомнил собеседник «360».

Он уточнил, что Латвия, Литва и Эстония сейчас вводят обязательную воинскую службу. До этого у них существовали лишь контрактные армии, но в последнее время туда не могут набрать желающих: население не торопится умирать.

Но и украинское население не очень хотело умирать, его мобилизовали. Политические элиты Запада навязывают своему населению любые паттерны поведения, включая необходимость идти отдавать свою жизнь не за свои интересы. Вадим Авва

Требование Зеленского письменных гарантий безопасности и заявление Расмуссена, по мнению Аввы, говорят о том, что политическая элита Запада готова втянуться в непосредственное боевое столкновение с Россией.

«Древко флага победы должно быть воткнуто в грудь политического Запада. Победить нам можно общей мировой коалицией — коалицией большинства, которую только придется создавать», — заключил журналист.