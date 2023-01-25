Спецоперация 25 января 2023, 15:14 Западные танки едут сражаться с Россией. Ей есть чем ответить Политолог Маркелов заявил, что взрывного эффекта от усиления ВСУ танками не получится Викимедиа

Читать 360tv в

Украине удалось выклянчить танки у Североатлантического альянса. Однако распиаренные боевые машины имеют свои изъяны — это хорошо показали локальные конфликты в других странах. К тому же западная техника нуждается в спецтопливе, капризна и требует целого штата техников, а главное — обученных военных. Как ВСУ будут решать эти проблемы — пока не ясно, да и неинтересно: Россия найдет чем ответить на такие «подарки».

НАТО передаст Украине танки

Соединенные Штаты планируют официально объявить о передаче 30 штук M1 Abrams для нужд ВСУ. Германия также решила поставить киевскому режиму Leopard 2. К этому решению присоединились более 10 стран, в том числе Испания, Дания, Нидерланды.

Реклама

Кроме того, во время совещания контактной группы по Украине на натовской базе Рамштайн Украине пообещали подвижные зенитно-ракетные комплексы NASAMS, системы ПВО Avengers, 59 боевых машин пехоты Bradley, 90 бронетранспортеров Stryker, 53 колесных броневика с противоминной защитой MRAP, 350 бронированных фургонов Humvee и тысячи артиллерийских снарядов.

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что поставки американских танков на Украину станут «вопиющей провокацией». И напомнил: любая западная бронетехника будет уничтожена российскими военными.

Танк с радиацией

Названные в честь генерала Крейтона Абрамса хваленые M1 Abrams считаются основными боевыми танками США. Машины выпускают с 1980 года. Их успешно продают вооруженным силам Египта, Австралии, Марокко и других стран.

В боевой оснастке M1 Abrams весит более 62 тонн, имеет компьютерную систему управления огнем и раздельное хранение боезапаса с использованием вышибных панелей. Эти танки успели пострелять в Персидском заливе, Ираке, Афганистане и Йемене.

Танк M1 Abrams на учениях в ФРГ / Викимедиа

Среди достоинств таких машин называют высокую скорострельность (до 10-12 выстрелов в минуту), мощные лобовую броню и двигатель, отличные средства наблюдения. Боекомплекту отведен защищенный отсек, что повышает живучесть танка и экипажа.

Главным недостатком Abrams считают слабые борта корпуса — они даже тоньше, чем у тяжелых танков времен Второй мировой войны, пробить их можно старыми гранатометами. К тому же эти машины — прекрасная мишень для кассетных бомб, крупнокалиберных минометов и высокоточной артиллерии.

Самое интересное в том, что M1 Abrams радиоактивен: в его броне и боекомплекте использован обедненный уран. Если под ударами снарядов машина загорится, начнут выделяться высокотоксичные частицы.

Леопард с изъянами

Немецкий Leopard 2 на год моложе американского коллеги: серийный выпуск начался в 1979 году. Основной боевой танк ФРГ имеет высокую надежность, живучесть и отличную огневую мощь. В рейтингах экспертов он стабильно занимает первое место.

Боекомплект этой машины имеет широкий спектр. Помимо привычных боеприпасов, Leopard 2 способен бить программируемыми осколочнофугасными зарядами, 120-миллиметровыми бронебойными снарядами PELE и управляемыми израильскими ракетами LAHAT.

Вес Leopard 2 может достигать 70 тонн. Он воевал в Афганистане — там было уничтожено шесть танков Дании и три танка Канады, еще 15 вышли из строя. За две кампании в Сирии турки потеряли более десятка супертанков, несколько захватили курды.

Самый веский недостаток Leopard 2 — размер: танк довольно большой, его сложно спрятать. Есть уязвимая зона на лобовой броне, близость баков с горючим опасна для экипажа. Кроме того, в случае выхода из строя электроники танк просто не сможет вести огонь.

Танк Leopard 2 на учениях в Германии / Викимедиа

Пропасть «Победа Украины»

Политический советник Сергей Маркелов напомнил «360», что европейский лидер Германия постоянно пытается демонстрировать независимую политику. С одной стороны, действуют заодно с коллективным Западом, с другой — не слишком стремится оказаться в братской могиле под названием «поддержка Украины».

Дилемма между этими двумя положениями и определяет на сегодня позиции Берлина, добавил политолог. Немецкие власти не давали танки, поскольку не было сигнала и они не хотели терять электорат: жители ФРГ не поддерживают всю эту историю.

«В ответ президент США Джо Байден сначала намекнул, а потом сделал формальное заявление: раз немцы ждут некого заокеанского старшего брата, то он готов — штук 30 Abrams мы дадим. Теперь давайте, раскошеливайтесь и вы в ответ», — объяснил Маркелов.

Германия тут же изменила решение и заявила об отправке новейших Leopard. Немцы также позволили всем странам, которые пользуются их танками, передавать бронемашины на нужды ВСУ. Разумеется, не просто так.

Польша, Прибалтика и все мелкие евросоюзные ребята, готовые передать танки, в свое время купленные у немцев, под, естественно, взаимные интересы: что им дадут еще более новые танки, когда они сбагрят старые. Вот и вся рыночная торговля. Сергей Маркелов

Политолог подчеркнул, что главный тезис, которым сегодня руководствуется коллективный Запад: не брать какой-то одной стране на себя все риски. Либо они вместе летят в пропасть под названием «Победа Украины», либо никто.

Третье — эти танки, в частности Abrams, работают на уникальном топливе. Оно практически как ракетное, сверхчистый керосин, комбинированные какие-то составы, а не просто обычный дизель. Кто и как это будет подтягивать на поле боя? Сергей Маркелов

Взрывного эффекта от усиления ВСУ западными боевыми машинами не получится, уверен собеседник «360». Будет постепенное укрепление танками некоторых направлений, например на подступах к Харькову и у границы с Белоруссией.

Проблемные танки Запада

По мнению Маркелова, тысячи танков, которые просит Украина, ей никто не предоставит. Но сотни — да. Со стратегической точки зрения, наверное, они почувствуются в каких-то позициях со стороны ВСУ. Однако мало такие машины просто передать, нужно ведь обучить военных.

«Мало загнать это железо на территорию Украины. Это умные, цифровые, сложнейшие аппараты — практически военные космические корабли. Соответственно, процесс обучения, тренировки и так далее. Это первое узкое место», — отметил политолог.

Второй момент — такие танки требуют сверхкомпетентного сопровождения сервисных служб. Каждому американскому Abrams нужно по 50-100 военных инженеров: специалистов по пушкам, снарядам, цифровым прицелам. А на ремонт их придется перегонять в Польшу или Германию.

России есть чем ответить

Западные танки смогут доставить всего двумя путями: либо через Польшу, либо через Румынию и Молдавию. Других путей на Украину нет, рассказал Маркелов. Эти дороги не очень сложно разрушить, чтобы как-то блокировать поставки. Но почему-то этого не происходит. Возможно, из-за близости НАТО.

Политолог уточнил, что военную технику уничтожают только перед выходом на поле боя, то есть в узловых станциях на Украине. К счастью, у армии России внушительный арсенал.

«У нас на сегодня достаточно оружия, чтобы справиться с западными танками. „Панцири“, „Гиацинты“, отечественные тяжелые БПЛА, ближняя авиация. У нас очень хорошая дальняя артиллерия, С-300 вообще два раза всю Украину туда-назад перелетит», — подытожил Маркелов.