Эксклюзив 29 ноября 2022, 19:37 Западные СМИ снова попытались очернить Россию. Читателей держат за идиотов Публицист Новоселов: западные СМИ распространяют многочисленные фейки из Херсона Солдаты ВСУ в Херсоне / Фото: офис президента Украины

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Западные СМИ продолжают распространять фейки из Херсона после отвода российских войск на левый берег Днепра. Публицист Иван Новоселов в эксклюзивной колонке для «360» проанализировал некоторые такие «истории».

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Далее — прямая речь.

На прошлой неделе в The New York Times вышла статья, положившая начало новой серии фейков и попыток очернения России. В ней рассказывается о так называемых военных преступлениях России в Херсонской области. На этот раз журналисты, кажется, схалтурили, или их просто больше не волнует, к каким выводам придет их читательская аудитория.

Если убрать полные ненависти эпитеты, цитаты украинских чиновников и ссылки на предыдущие фейки, такие как история с Бучей, в статье рассказывается о двух конкретных случаях, которые редакция приводит как доказательство «российских жестокостей».

В одной из историй какие-либо факты вообще отсутствуют. Это свидетельство женщины, которая живет рядом с городской свалкой и утверждает, что летом она чувствовала запах, будто там сжигают трупы. Ее заявления якобы были подтверждены неназванными соседями.

Журналисты сделали из этой сомнительной истории интересный вывод: оказывается, это «русские солдаты сжигали тела своих товарищей, чтобы скрыть потери». Такое даже опровергать не нужно, и так все понятно.

Вторая история рассказывает о молодом киевлянине, приехавшем в деревню в Херсонской области проведать отца, с которым находился на связи до начала ноября. Хотя молодой человек просил отца присоединиться к нему в Киеве, мужчина отказался: он занимался сельским хозяйством и хотел просто ухаживать за своим полем

Десятого ноября отец перестал отвечать на звонки, и молодой человек отправился узнать, что же с ним произошло. Через три дня он приехал в деревню, а когда зашел в семейный дом, то увидел, что там живут украинские солдаты.

Он спросил их, где его отец. Вэсэушники пожали плечами и указали на свежую могилку с деревянным крестом возле дома напротив. Однако они не дали ему проверить могилу, и мужчине пришлось ждать целых десять дней — сначала саперов, а потом полицию. В итоге в могиле оказались тела его отца и бабушки, которых, очевидно, застрелили. На этом история заканчивается.

Теперь давайте посмотрим на это еще раз. Что-то не сходится, правда?

Во-первых, 10 ноября, когда житель Киева связывался с отцом последний раз, вывод российских вооруженных сил с правого берега Днепра уже заканчивался. Крайне маловероятно, что кто-то из российских военных в последние минуты перед эвакуацией оказался где-то в деревне вместо того, чтобы готовиться к переправе.

Во-вторых, человек пришел в родительский дом, увидел живущих там украинских солдат, а его родные лежали застреленные в могиле рядом с домом. Ему даже не дали сразу же взглянуть на тела, а заставили ждать версию полиции — вероятно, военной. Опять же, больше ничего говорить не надо.

Интересно, неужели редакция газеты The New York Times, которая когда-то имела высокую репутацию, действительно считает своих читателей идиотами, которые не могут сложить два и два и не засомневаются в выводах журналистов из этой ужасной истории?

Впрочем, правдоподобие никогда не было сильной стороной украинского режима, который постоянно сыпет фейками и обвиняет других в собственных преступлениях.