Эксклюзив 05 июля 2023, 13:46 (обновлено: 05 июля 2023, 14:50) «Как крыса загнан в угол». Западные лидеры уговорили Зеленского не трогать Запорожскую АЭС Военный эксперт Михайлов: Запад умолял Зеленского не устраивать диверсии на ЗАЭС РИА «Новости»

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Киев намерен атаковать Запорожскую АЭС, сообщил советник главы «Росэнергоатома» Ренат Карчаа. В ночь на 5 июля ВСУ могли нанести удары не только высокоточным оружием и беспилотниками, но и ракетой «Точка-У» с радиоактивными отходами. Теракт на ЗАЭС вполне возможен, ведь президенту Украины Владимиру Зеленскому терять нечего. Об этом в беседе с «360» заявил военный эксперт и политолог Евгений Михайлов.

Далее — прямая речь.

Информация СМИ о том, что Киев готовит в ближайшие дни провокацию на Запорожской АЭС, не удивляет. Вчера ночью прошли консультации нескольких лидеров европейских государств с Владимиром Зеленским.

Они фактически умоляли украинского лидера не предпринимать никаких шагов для совершения диверсий. Намекали на то, что нельзя допустить, чтобы на ЗАЭС что-то случилось.

Зеленский давит на НАТО

Скоро саммит НАТО, и Зеленский усиливает давление на страны Североатлантического блока, чтобы попасть в него.

Не удивлюсь, если украинская сторона попытается что-либо предпринять, но ответ будет неминуем и жесток. Западные партнеры Киева это прекрасно понимают в отличие от Зеленского.

Украинскому лидеру терять нечего. Он как крыса загнан в угол и сейчас будет предпринимать любые шаги, которые ему доступны и возможны.

РИА «Новости»

Вырастили демона

Западные партнеры Украины, на мой взгляд, потихоньку начинают понимать, что вырастили демона у себя под боком. Надеюсь, обещанное нападение на Запорожскую электростанцию в ближайшие дни не состоится.

Если провокация на ЗАЭС произойдет, пусть западные лидеры рвут волосы у себя на голове, поскольку именно они поспособствовали тому, чтобы киевская хунта до сих пор существовала.