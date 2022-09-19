Военное снабжение Украины сдувается: Западу уже невыгодны поставки оружия ВСУ | 360°

Спецоперация 19 сентября 2022, 15:12 Поделиться Telegram

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Viber Запад начинает ловчить. Страны НАТО ищут лазейки, чтобы отказаться от поставок оружия Киеву Эксперт Матвийчук: страны НАТО ищут лазейки, чтобы не направлять Украине военную помощь Фото pixabay.com

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НАТО продолжает накачивать Украину оружием, которое ввозят из бывших социалистических стран. В ход идут подставные пассажирские вагоны и фуры с продуктами питания, ведь их российские военные не могут уничтожать. Однако помощь Запада не бесконечна: союзники киевского режима начинают ловчить, чтобы уклониться от обещанных поставок.

Военный разведчик с позывным Ладан рассказал о снабжении армии Украины. ВСУ получили от западных партнеров много электроники, оружия и боекомплектов, медикаментов и запасов продовольствия. Все это помогает им удерживаться на позициях и сопротивляться союзным силам России, ДНР и ЛНР.

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Боец отметил, что видел брошенные украинскими войсками британский переносной зенитно-ракетный комплекс Javelin, польский одноразовый ручной противотанковый гранатомет Komar, чешскую переделку российского гранатомета и американскую снайперскую винтовку.

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Такие трофеи нередко таят страшные сюрпризы: ВСУ оставляют под ними мины и другие взрывные устройства, которые срабатывают при попытке поднять оружие. По словам Ладана, он лично был свидетелем гибели сослуживцев при подобных обстоятельствах.

Солдат рядом с рядом с ПУ LML Javelin. Фото: wikipedia.org

Украине придется дорого заплатить за военную помощь

Россия неоднократно заявляла, что многомиллиардные поставки западного вооружения только затягивают конфликт. Однако страны Североатлантического альянса утверждают, что будут продолжать оказывать военную помощь Киеву. Как отмечал генсек организации Йенс Столтенберг, НАТО готов к длительной конфронтации.

Полковник в отставке Виктор Литовкин в разговоре с «360» пояснил, что вся западная помощь — оружие, техника, медикаменты и прочее — попадает на Украину поездами и автомобилями через Польшу и Румынию. И останавливаться заграничные поставщики не собираются.

«Президент США Джо Байден заявил, что его страна может передавать военную технику Киеву бесконечно. И неудивительно: Запад так зарабатывает, это выгодный бизнес. Ведь украинская сторона не бесплатно получает все эти орудия, за них придется расплачиваться», — напомнил полковник.

При этом Литовкин добавил, что ответить на вопрос, почему российские войска не уничтожают склады западного оружия на территории Украины и не атакуют каналы поставок, как это делали поначалу, могут только в администрации Владимира Путина и Генеральном штабе.

Pixabay.com

Запад ищет повод отказаться от поставок оружия

Рассказывая о возможных путях техники для ВСУ, полковник в отставке Анатолий Матвийчук уточнил, что, помимо Польши и Румынии, вооружения перебрасывают и через Словакию. Западная помощь приходит в бывшие соцстраны на специальные базы, а уже оттуда ее отправляют на Украину.

«Самый ближайший канал поставок, конечно, Польша. Первоначально оружейные грузы пытались отправлять воинскими эшелонами, однако их перехватывали и уничтожали. Теперь такие составы отправляют под видом гражданских: маскируют платформы с контейнерами как обычные пассажирские вагоны», — объяснил Матвийчук.

Кроме железной дороги, существует еще один наземный путь — по шоссе. Технику переправляют автотранспортом: огромные фуры везут снаряды, патроны. Этот способ доставки медленнее, зато без точных разведданных российские военные не смогут атаковать автоколонны. Ведь наносить удары по таким целям, важным для жизнеобеспечения государства, запрещено конвенцией международного права. Россия в целом старается щадяще относиться к инфраструктуре Украины.

«После пересечения границы военные грузы свозятся и накапливаются на складах западной части страны, оттуда техника и оружие поступают на передовую. Разумеется, по мере обнаружения таких складов их уничтожают. Об этом ежедневно докладывает генерал-лейтенант Игорь Конашенков», — сказал Матвийчук.

Военный эксперт отметил, что Запад находится на грани отчаяния: он уже начал отдавать Киеву даже неприкосновенные запасы вооружения, хотя нужно что-то оставлять для собственных армий. Поэтому НАТО всеми силами ищет предлоги, чтобы избежать отправки обещанной помощи.

«Немцы подписали договор с Украиной о поставках артиллерийских систем в 2025 году. Кто дает гарантию, что государство Украина к тому моменту еще будет существовать? Я не даю такой гарантии. Видно, что Запад идет на любые ухищрения, чтобы отказаться от поставок. Это слишком накладно для них и для экономики их стран», — подытожил Матвийчук.

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