СПЧ ООН заявил о преступлениях ВСУ в Донбассе, но Запад не будет реагировать на этот доклад | 360°

Эксклюзив 19 октября 2022, 02:17 (обновлено: 19 октября 2022, 04:31) Преступления ВСУ в Донбассе признали в СПЧ ООН. Но Запад снова закроет на это глаза Украинский политик Олейник усомнился, что доклад ООН о преступлениях ВСУ примут всерьез РИА «Новости»

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Комиссия Совета по правам человека ООН заявила о минимум двух преступлениях бойцов ВСУ против пленных российских военнослужащих.

В СПЧ ООН обнародовали лишь несколько случаев преступлений ВСУ

Первый инцидент произошел между 24 и 26 марта в селе Малая Рогань Харьковской области, сказано в докладе. Тогда украинские военные специально выстрелили в ноги трем пленных россиянам и избивали еще одного прикладом ружья во время проведения допроса.

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Второй случай произошел 29 марта рядом с селом Дмитровка в Киевской области. Украинский боец трижды выстрелил в раненого российского солдата. Этот момент зафиксировала камера, на кадрах видны другие неподвижные россияне. У одного были связаны руки за спиной, а на голове находилась рана.

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Комиссия предполагает, что этого человека казнили. Пока остается вопрос, как будут развиваться события после обнародования доклада комиссией СПЧ. Не ясно, намерен ли Запад принимать меры, а иностранные СМИ освещать зверства украинской армии. И есть ли вероятность, что в будущем ООН все же признает и другие преступления, совершенные украинскими военнослужащими.

Международные институты не работают

Комиссия СПЧ ООН неоднократно представляла свои заключения о происходящем на Украине — о пытках, преследованиях граждан. Однако это никак не повлияло на ситуацию, заявил «360» украинский политик и управленец Владимир Олейник.

«На все закрыли глаза! Мы должны понимать, что сказал президент России Владимир Путин — мы имеем дело с сатанистами. <...> О чем мы разговор ведем? Международные институты созданы для благих целей, но для кого-то они делают правильные выводы, а кем-то манипулируют или закрывают глаза на преступления. Не будьте наивны», — поделился эксперт.

В качестве примеров он привел арест депутата Рады, бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко, назвав его неправильным и незаконным. По словам Олейника, Европейский суд по правам человека ничего с этим не сделал.

Он подчеркнул, что некоторые страны не следуют предписаниям и законным требованиям этих институтов. США не обращали внимания на решения Международного уголовного суда по Афганистану и Ираку, поскольку Вашингтон запретил уголовное преследование военнослужащих.

«Мы боремся за справедливый мир, это правда. А ОБСЕ (Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе - прим. ред.) во что превратилось? Это же наблюдательный орган, но в Донбассе ее сотрудники проводили расследования, работали на спецслужбы. Это уже доказано. Ну и что, кто-то понес наказание? Нет, конечно», — подытожил Олейник.

Следственный комитет России фиксирует преступления ВСУ

Следователи СК РФ завели десятки уголовных дел по факту совершения преступлений, связанных с применением запрещенных веществ и методов ведения войны в Донбассе. На сайте ведомства появилась информация о фигурантах этих дел. В их числе - дела против бывшего Минобороны Украины Валерия Гелетея, командира 27-го реактивного артиллерийского полка ВСУ полковника Валерия Исмаилова, командира 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ Андрея Грищенко, командира 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ Сергея Поступальского.

Сотрудники СК РФ регулярно фиксируют обстрелы жилых районов в Донбассе, в результате которых гибнут мирные жители. Для контроля за оперативной работой следователей в регион приезжает председатель СК РФ, где он проводит совещание с подчиненными и встречается с представителями уполномоченных органов ДНР и ЛНР.

Несмотря на уголовные дела в России, украинские военнослужащие не прекращают обстрелы освобожденных регионов, которые выбрали свой путь с Россией. Бойцы ВСУ наносят удары по инженерной инфраструктуре. По данным военно-гражданской администрации Запорожской области, 18 октября ВСУ вели атаку на Запорожскую ТЭС.