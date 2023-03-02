Эксклюзив 02 марта 2023, 00:16 Запад решил откреститься от атак дронов на Россию. Ответственность скинули на киевскую хунту Военный аналитик Онуфриенко: всюду, где появляются русские танки, начинается истерика

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Пока зарубежные СМИ признают сложное положение Вооруженных сил Украины в Артемовске, представители киевского режима надеются, что смогут организовать нападение на Крым. Их беспилотники даже не долетают до целей, тогда как российские зенитки «раздевают и разувают» любую легкую бронетехнику. Об этом «360» заявил военный аналитик Михаил Онуфриенко.

Далее — его прямая речь.

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Киев все надеется на Крым

Из ставки Гитлера сообщают, что «оркестранты» (бойцы ЧВК «Вагнер» — прим. ред.) вот-вот захлопнут мышеловку, и группировка противника в Артемовске будет уничтожена или пленена. Там на самом деле дела у противника очень плохи, и CNN пишет: «Ситуация в Бахмуте (украинское название Артемовска — прим. ред.) очень сложная. Намного хуже, чем сообщается официально». The New York Times: «Германия и союзники не могут наскрести Leopard даже на два танковых батальона, а это всего 62 машины из стен и сотен обещанных». Washington Times: «Стратегия Вашингтона на Украине не работает».

РИА «Новости»

Но лучше всех ситуацию описал спикер восточной группировки войск хунты Сергей Черевато. Цитата: «В чем мы сейчас выигрываем у врага? Так это в том, что не даем ему планомерно прорывать нашу оборону. Не даем ему быстро выйти в тыл, не даем окружить наши войска».

Зато в ставке киевской хунты уверены, что смогут весной организовать наступление на Крым. Об этом уже лично [президент Украины Владимир] Зеленский сказал публике. <…>

Российские зенитки «разувают» танки

А по неподтвержденным пока данным около 30 несовершеннолетних прибыли в штурмовой батальон «Айдар»* для оказания помощи в ведении боевых действий. Ну кто там и куда прибыл еще вопрос, а вот наши новейшие «Бумеранги» (бронемашины — прим. ред.) на фронт точно идут. Равно как и старые автоматические зенитные 57-миллиметровые орудия С-60, которые в войсках встречают с восторгом. Они доказали свою эффективность, имея прицельную дальность около шести километров, гарантировано уничтожают любую легкую бронетехнику, «раздевают и разувают» танки.

Телеканал «360»

Опубликованные видео из Марьинки позволяют определить место боев. Это по-прежнему центр города чуть западнее проспекта Дружбы. Ну и такие же видео с нашлемной камеры бойца 155-й бригады морской пехоты доказывают факт тяжелейших уличных боев в районе дач в Угледаре. Там ожесточенные бои длятся уже третью неделю. Продвинуться вперед нашим войскам не удается.

Запад открестился от атаки БПЛА

Ночью был совершен очередной налет на Крым. Не менее 15 БПЛА (беспилотников — прим. ред.) поднялись из-под Одессы с известным результатом: шесть из них были сбиты, как и ранее, в районе села Оленевка у мыса Тарханкут, восемь посажены средствами радиоэлектронной борьбы у Евпатории и Сак, один — возле Красноперекопска.

Вчера вечером беспилотники атаковали вроде бы аэродром в Ейске. Один упал в нескольких сотнях метров от взлетной полосы аэродрома. Правда, официальные лица сообщают о том, что заранее предупреждали, что там будут проходит учения. А вот один Airborne, беспилотник производства киевского режима, упал под Коломной. Это уже в Подмосковье, в 500 с лишним километрах от ближайшей дислокации вооруженных сил хунты.

Наши в этом отношении куда эффективнее. В значительно большем количестве они поразили этой ночью массу объектов на территории, контролируемой киевской хунтой. Ко всему прочему неплохо действует наше ПВО. В районе Дружковки Донецкой Народной Республики был сбит очередной Су-24. При этом на Западе все СМИ в голос орут, что вот эти массовые налеты БПЛА на территорию России вызвали в России панику. Но сами западные страны к этому не имеют никакого отношения — это все инициатива киевской хунты.

Телеканал «360»

Русские танки вызывают истерику

Ну и ко всему прочему всюду, где появляются русские танки, начинается истерика. Это — Рига. И снова возле танка цветы. Местные нацисты орут, что терпеть далее это издевательство невозможно и требуют окончательно решить русский вопрос. Мы его решим. Окончательно. Но только сначала на Украине. Что касается решения этого вопроса, то американская фабрика мысли, созданная еще в 1948 году, корпорация RAND пишет о том, что, цитата: «Имеющиеся у России ресурсы военные, демографические, экономические и финансовые, не оставляют шансов киевской хунте. Она будет разбита».

* «Айдар» — националистический украинский батальон, запрещен на территории России.