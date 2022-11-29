Эксклюзив 29 ноября 2022, 13:06 Запад примиряется с капитуляцией Украины. До победы России — два этапа Публицист Новоселов: Украина капитулирует, как только ей разрешат сделать это РИА «Новости»

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Для Запада российская спецоперация медленно, но верно движется к завершению. Апологеты Украины рекламировали и восхваляли киевский режим долгие годы до начала СВО с целью представить его «белым и пушистым» и отрицали все недостатки и преступления. Однако восприятие Украины постепенно меняется, рассказал публицист Иван Новоселов в колонке для «360».

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Далее — прямая речь.

Подход Запада к украинскому вопросу напоминает процесс примирения с реальностью после сильного потрясения, состоящий из нескольких этапов: отрицание, гнев, торг, депрессия, принятие.

Первый этап — отрицание. Запад постоянно отрицал все недостатки Украины и ее властей, начиная с переворота 2014 года, и при этом обвинял предыдущее правительство во всех мыслимых и немыслимых грехах.

Сторонники Евромайдана, 2014 год / РИА «Новости»

С самого начала российской спецоперации Запад постоянно отрицал возможность капитуляции Украины, ее военного разгрома и свержения режима Владимира Зеленского.

Следующий этап — гнев. С начала года этот гнев подстрекают практически все англоязычные СМИ. Они развернули беспрецедентную пропагандистскую кампанию, в результате которой половина европейцев искренне поверила, что русские — какая-то орда дикарей, напавшая на Европу (даже не на Украину) с целью разрушить цивилизацию.

Гнев Запада проявился в форме санкций, поставок оружия и постоянного поощрения безумных мечтаний киевского режима о победе над Россией

Сейчас мы находимся на этапе торга. Коллективный Запад понял, что его план победить Россию санкциями не сработал и, несмотря на все клеветнические измышления, она не осталась в одиночестве.

Они поняли, что их «план Б» по снабжению Украины оружием не работает и все ее успехи эфемерны по своей сути. Они осознали, что их план не спасет киевский режим от окончательного разгрома и даже не задержит этот разгром.

Поэтому мы наблюдаем феномен «усталости от Украины» и слышим все больше и больше голосов, сомневающихся в том, что европейцам и американцам действительно нужно страдать ради Украины. Западные политики еще строят какие-то планы, но уже понимают, что они не сработают.

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Затем идет этап депрессии, и коллективный Запад близок к нему. Он начнется, когда их элиты поймут, что больше не могут поддерживать украинскую военную машину, и решат зафиксировать свои прибыли.

Преступления киевского режима уже начинают освещать, фейки Зеленского начинают разоблачать. Скоро только упертые фанатики будут верить, что Украина — невинная жертва России. Как только ручные западные СМИ станут рассказывать правду, их общество быстро поймет, кого именно они поддерживали все это время.

Этап принятия — последний. Когда Запад отзовет свою поддержку, Украина не продержится и месяца

Они капитулируют, как только им разрешат сделать это. И капитуляция киевского режима будет означать, что коллективный Запад признал новую реальность. Эта победа России действительно станет началом новой эры в истории человечества.