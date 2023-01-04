Эксклюзив 04 января 2023, 15:08 Запад прекратит поддержку Украины весной Военный эксперт Матвийчук спрогнозировал прекращение поставок оружия на Украину весной Defense.gov

Читать 360tv в

Российская армия продолжает наносить удары по местам скопления военной техники, которую украинские боевики получили от стран Запада. Все пригодные для реального военного противостояния системы вооружения уже уничтожили, а остальное — старый хлам, который утилизировать дороже, чем произвести новый. Новые поставки Запад может прекратить весной 2023 года, так как прекрасно понимает: расплатиться за них Украине нечем. Об этом заявил полковник в отставке и военный эксперт Анатолий Матвийчук.

Реклама

Далее — прямая речь собеседника «360».

Крик о помощи

Запад уже выгреб все со своих складов и отправил на Украину весь хлам, который ему был не нужен. Дело в том, что Германии и Великобритании тяжело утилизировать военную технику. Это дороже, чем ее произвести. Поэтому весь металлолом отправили на Украину.

Например, Великобритания прислала бронированные автомобили 1945–1949 годов выпуска. Технику, которая была еще пригодна для эксплуатации, российская армия уничтожила в боях.

Вояж Зеленского перед Новым годом в США был криком о помощи: «Дайте что-нибудь, потому что мы не можем больше сопротивляться».

Но Запад больше не хочет поставлять оружие бесплатно. Украина ничем не обеспечит свои займы — ни золотом, ни землей, ни энергоресурсами. У нее ничего не осталось, чтобы предложить взамен.

Поэтому западные страны стараются как можно дольше тянуть тот момент, когда им нужно будет поставить какое-то более-менее современное оружие. Но Германия вообще его не хочет передавать.

Поставки оружия прекратятся, если Украина не предпримет никаких решительных шагов в ходе наступления и не добьется успеха. Возможно, что весной Запад вообще прекратит всяческую поддержку и поставки прекратятся по всем направлениям.

Цели беспилотников

Для украинцев самое страшное — это наступление российской армии. Поэтому они постоянно мониторят наши тылы с точки зрения создания наступательных группировок.

Наши резервы, которые выдвигаются из тыла, — это объекты для первоочередного поражения. То есть [ВСУ] пытаются при помощи беспилотников провести мониторинг оперативной глубины с точки зрения накопления резервов российской армии и возможного ее перехода в наступление.

Эскалации захотели ВСУ

В новогоднюю ночь эскалацию по линии фронта начали ВСУ. Они не захотели спокойно встретить Новый год. Если бы они не начали обстрел мирных городов, мирных жителей, мы бы не ответили таким блэкаутом.

Это стало предупреждением Зеленскому, что на любое террористическое движение будет нещадный ответ и мы дальше будем наносить удары по энергетической инфраструктуре Украины.