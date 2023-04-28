Эксклюзив 28 апреля 2023, 02:52 Запад потребовал от утонувшей в страхе Украины начать контрнаступление Военный аналитик Онуфриенко: Запад требует от запуганной Украины начать контрнаступление

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ВСУ активно перебрасывают новые войска на линию соприкосновения на Запорожское направление. Каждый день идет техника, грузовики с личным составом и бензовозы. Это говорит о том, что Киев планирует нанести основной удар именно по Запорожью. При этом Украина озвучила уже немало причин для откладывания контрнаступления, однако идти в бой все равно придется, ведь другого выбора из-за напора Запада у нее нет. Об этом военный аналитик Михаил Онуфриенко заявил Екатерине Малашенко в специальном проекте «360».

Далее — прямая речь.

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Переброска войск

Невольно возникают воспоминания о Винни-Пухе, что эти «жу-жу-жу» неспроста, а не морочат ли нам голову? Например, почему так тихо на соприкосновении в Харьковской области, Луганской республике, не готовятся ли на самом деле наступать там?

Но войска ВСУ действительно перебрасываются на Запорожский фронт. В район Гуляйполе сейчас пребывают боевые бригады, а также усиливается группировка на Ореховском направлении. Здесь тяжело сказать, где именно будет нанесен главный удар, и не переиграют ли они все это в последний момент, но пока все говорит именно о том, что наступление планируется именно здесь. И отказываться украинские войска от него не намерены.

Нехватка техники и сил

Разумеется, готовятся и наши войска. Визит Путина на Запорожский фронт и поездка по освобожденным территориям наглядно доказали тем, кто ничего не понимает, что мы эти территории не отдадим.

Находится масса причин для откладывания наступления — от плохой погоды до непоставленной техники или некомплекта личного состава. Все эти причины вместе играют очень существенную роль. Ведь действительно вместо заявленных 100 тысяч [бойцов] собрали 50, в лучшем случае 70 тысяч.

Оружия поступило существенно меньше, чем договаривались в Рамштайне. Это порядка 100 танков, несколько сотен единиц другой бронетехники, но безусловно для стратегического наступления этого хронически не хватает. Но Запад требует, и, как бы им не было страшно, наступать все равно придется. У Киева другого выбора просто не остается.