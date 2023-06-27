Спецоперация 27 июня 2023, 00:28 Запад поставил крест на ВСУ? Украина пожаловалась на нехватку разведданных, оправдывая свои провалы Военный историк Кнутов: ВСУ переложат ответственность за провал контрнаступа на Запад РИА «Новости»

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Некоторые украинские издания распространили информацию о том, что Офис президента страны Владимира Зеленского выразил недовольство тем, что западные разведчики стали передавать ВСУ меньше данных о российских войсках. Возможный информационный голод связали с провалами анонсированного ранее контрнаступления. Действительно ли представители зарубежных спецслужб прекратили оповещать украинских военных и как это скажется на дальнейшем развитии спецоперации — в материале «360».

Запад решили обвинить в неудачах

Одним из первых о недовольстве в Офисе Владимира Зеленского сообщил Telegram-канал «Картель».

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«В Офисе президента жалуются, что западные разведки стали меньше давать информации ВСУ о целях и передвижении ВС РФ», — отметили авторы публикации.

По мнению военного историка Юрия Кнутова, так украинское руководство пытается найти виноватых в неудавшемся контрнаступлении. В беседе с «360» специалист напомнил — изначально ВСУ рассчитывали «ослабить» российскую оборону за 96 или даже 72 часа, но прошло уже три недели, а бои в зоне СВО идут лишь за отдельные опорные пункты в «серой зоне».

РИА «Новости»

«На первые линии обороны российских войск украинские войска выйти не смогли. Поэтому нужно найти виноватых, и виноватыми в данном случае лучше всего сделать Запад — не поставили самолеты, не поставили нужное количество танков, не дали нужный объем разведывательной информации», — объяснил Кнутов.

Украина разочаровала своих покровителей

Жалобы украинцев на прекращение информирования западными разведчиками имеют под собой основания, рассказал «360» военный эксперт, специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов. По его словам, крупнейшие СМИ Запада все чаще выражают недовольство действиями Офиса президента Украины Владимира Зеленского и ВСУ.

«Запад видит, что Украина не справляется с поставленными задачами. На самом Западе разные политики начинают высказывать свое мнение о том, что пора прекращать все это. Более того, насколько я знаю, в Копенгагене прошло якобы секретное совещание, на котором обсуждались возможные мирные переговоры по Украине, в совещании принимали представители стран БРИКС — Китай, Индия, Бразилия», — отметил Михайлов.

РИА «Новости»

Специалист предположил, что Россию попытаются подготовить к очередным переговорам, однако не стоит забывать. что все переговоры до этого были «чистым обманом».

«Вряд ли украинские военные и украинские представители врут. Вполне вероятно, западная разведка просто стала меньше еще представлять информации. Но в любом случае — если бы информация полностью отсутствовала, то даже тех жалких попыток контрнаступления <…> не было бы», — подчеркнул Евгений Михайлов.

Согласиться на условия России

Несмотря на все последние заявления, стоит понимать, что представителей западных разведывательных служб все же помогают Украине, заявил эксперт. Бойцы ВСУ смогут оправдываться за неудачи — мол, их не предупредили, где будут находиться российские военные.

«Мы наблюдаем постепенный наклон мнения западных партнеров Украины в сторону того, что пора как-то урегулировать вопрос. Вопрос урегулировать можно лишь одним способом — полностью согласиться на российские условия. В дальнейшем, я думаю, они будут вынуждены согласиться на российские условия», — предположил Михайлов.

РИА «Новости»

Политолог добавил, что появление информации о сокращении разведданных может быть связано с неудачами на линии соприкосновения. Евгений Михайлов уточнил, что руководство ВСУ пока получает данные от западных партнеров, однако они участвуют в собственной игре — вполне возможно, что там давно смирились с тем, что Украина так или иначе проиграет.

«В любом случае мы уже видим накопленную усталость в отношениях между западными партнерами и Украиной, и она все увеличивается», — рассказал собеседник «360».

ВСУ несут большие потери среди личного состава, заявил думского комитета по обороне Андрей Картаполов. По его словам, именно с этим связано проведение украинского контрнаступления не по плану.