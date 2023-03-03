Эксклюзив 03 марта 2023, 22:22 Запад подтолкнул Украину к захвату Крыма поставками оружия Военный эксперт Михайлов: украинская армия ждет западную технику, чтобы напасть на Крым РИА «Новости»

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Вооруженные силы России продолжает активно продвигаться на Донецком направлении. ВСУ в это время несут огромные потери и ждут обещанного вооружения от Запада. Власти Украины сохранили надежду о своем будущем нападении на Крым. Об этом политолог и специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов заявил «360», комментируя брифинг российского Минобороны.

Далее — его прямая речь

Россия продвигается вперед

Главное, что сохраняются активные боевые действия с нашей стороны на Купянском направлении, на Краснолиманском и на Донецком направлениях. Украинская сторона несет колоссальные потери.

Достаточно серьезные наступательные действия проводятся в районе Артемовска. Город фактически окружен. Последняя дорога, которая обеспечивала связь украинцев со своими внешними силами, сейчас фактически взята под контроль силами ЧВК «Вагнер».

ВСУ попытаются напасть на Крым

Десантники успешно работают на Угледарском направлении. Если посмотреть сколько сегодня было убито врагов, это порядка 600-650 человек. На данный момент идет просто отчетность. Создается мнение, как все и ожидают, что вот- вот начнется наступление.

На мой взгляд, созданы уже все условия для активных наступательных действий до того, как украинцы дождутся какой-либо техники или, набрав дополнительные корпуса, попытаются напасть на Крым. Или сделают попытку отсечения сухопутной дороги полуострова.

Сейчас говорить о громких ожидаемых победах не стоит, потому что Украину серьезно накачивают вооружением, несмотря даже на то, что не в полном обьеме, как было обещано.

Жесткий ответ на атаку в Брянской области

Сейчас ситуация в той же Авдеевке для украинцев сложная. Везде на Донецком направлении положение дел для украинских подразделений катастрофично. На этом участке я ожидаю большие перемены в ближайшие дни.

На Краснокупянском направлении будут сохраняться активные действия. На Херсонском направлении продолжим сидеть в обороне и легонько постреливать и где-то делать вылазки.

Ситуация меняется кардинально, а особенно после того, как ответственные лица России заявили, что после нападения на Брянскую область, после такой предательской террористической атаки диверсионной группы, последует жесткий ответ. Он может пройти по всей линии фронта. Остается только ждать, наблюдать, анализировать и слушать отчеты Минобороны.