Эксклюзив 19 декабря 2022, 13:11 Запад клеймит Россию. Но у него нет ни одного безоговорочного доказательства Публицист Новоселов: Россия не может и не должна признавать различные «трибуналы» РИА «Новости»

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Несмотря на бесконечные обвинения России в «зверствах» и «геноциде украинцев», вооруженные силы продолжают атаковать войска противника, военные объекты и инфраструктуру двойного назначения. В том числе объекты энергосети, военные заводы, железные дороги, склады, системы связи и многие другие. Публицист Иван Новоселов в колонке для «360» объяснил, почему любые попытки очернить российских военных не имеют права на существование.

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Далее — прямая речь.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев ранее назвал в своем Telegram-канале пять законных военных целей:

— любые войска противника (законные комбатанты и незаконные комбатанты), которые официально не выведены из состава его Вооруженных сил;

Таким образом, все действия российских Вооруженных сил законны и не направлены против гражданского населения. Хотя атаки на инфраструктуру двойного назначения могут привести к страданиям гражданских, ответственность за это несет руководство противника.

Именно киевский режим должен решить, нужно ли украинцам и дальше страдать, есть ли у него средства защитить гражданское население, готов ли он начать переговоры о своей капитуляции.

На днях украинская сторона нанесла массированный удар по центру Донецка из «Градов», хотя в этом районе отсутствуют любые военные цели. В отличие от нее, Россия не совершает целенаправленных атак на жилые здания, больницы, школы, детские сады, храмы и другие гражданские объекты, если их не используют для военных целей. И даже в этом случае, как это было в Мариуполе, российские военные стараются максимально ограничивать подобные атаки.

Да, во многих украинских городах есть разрушения сугубо гражданской инфраструктуры, но они не вызваны целенаправленными российскими ударами. Вина лежит исключительно на украинских силах ПВО/ПРО. ВСУ используют старые советские системы или западные батареи, которыми не умеют пользоваться, поэтому противоракеты достаточно часто поражают жилые здания, а иногда вообще улетают в другие страны.

Также зафиксирован ряд попыток перехвата российских ракет над жилыми кварталами городов, в результате которых также страдали жилые дома и гражданские объекты.

Несмотря на многочисленные обвинения России в «зверствах», «нарушении правил войны», «нарушении прав человека» и так далее, пока не было ни единого безоговорочно подтвержденного и признанного случая такого нарушения. Ни единого случая.

В своей истории НАТО неоднократно нападал на суверенные государства, и перед началом наземного вторжения Альянс много месяцев без разбора засыпал их ракетами и бомбами. Они полностью уничтожали целые города, убивали сотни тысяч мирных жителей, однако никаких серьезных попыток призвать их к правосудию и не было.

Россия не может и не должна признавать различные «трибуналы», созданные исключительно с целью очернения нашего дела и армии в глазах большей части мира, которая пока не верит клевете со стороны коллективного Запада.

Однако будет неплохо, если и другие российские высокопоставленные лица, помимо Медведева, начнут регулярно выступать с публичными опровержениями и объяснять наши позицию и действия тем странам, которые пока не поворачиваются против нас.