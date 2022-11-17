Эксклюзив 17 ноября 2022, 15:59 Запад давит на Зеленского. Но он понимает, что мирные переговоры будут началом краха Политолог Ярошенко: мирные переговоры станут крахом для президента Украины Зеленского Владимир Зеленский / Telegram

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Президент Украины Владимир Зеленский обратился к России с предложением провести мирные переговоры в открытом формате. Руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов «ЭксПолит» Алексей Ярошенко рассказал «360», чем вызвана такая идея украинского лидера и пойдет ли на это Москва.

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Далее — прямая речь.

Переговоры о мире

Переговорный процесс между Россией и Украиной, безусловно, возможен. Москва никогда не отказывалась от дипломатических инструментов и готова вести эти переговоры. Мы их вели в марте–апреле, стамбульский трек, минский трек, и до начала специальной военной операции велись с Украиной переговоры — что называется до последнего.

До последнего Россия настаивала на выполнении Минских протоколов, они были саботированы. И «нормандский формат» не помог. И европейские кураторы в виде Франции и Германии тоже не могли надавить на Украину, а она продолжала обстреливать и создавать угрозу Донбассу.

РИА «Новости»

При этом Россия пыталась так или иначе этот переговорный процесс поддерживать и достигать необходимых договоренностей и своих целей в рамках переговоров и дипломатических инструментов. Этого не получилось, началась специальная военная операция.

Сейчас продолжаются переговоры. Надо отметить, что переговоры — естественный процесс любых боевых действий, любого военного противостояния. Переговоры — логичное завершение боевых действий. Поэтому ничего страшного здесь нет. Россия от них не отказывается.

Тупик ВСУ

Херсонский маневр был осуществлен, чтобы сохранить жизни 20-30 тысячам русских солдат. Тогда троекратное превосходство было у киевского режима, они вполне могли эту группировку разбить и дальше без проблем форсировать Днепр. Теперь, когда мы 30 тысяч отвели за Днепр, украинцы уперлись в естественные преграды.

С одной стороны — это море, с другой стороны — Днепр. По сути, 80 тысяч, которые скопил киевский режим на Херсонском направлении, они загнаны в угол, потому что форсировать Днепр они не могут, как и пользоваться морем. Это серьезно снижает военный потенциал Украины.

С одной стороны — это море, с другой стороны — Днепр. По сути, 80 тысяч, которые скопил киевский режим на Херсонском направлении, они загнаны в угол, потому что форсировать Днепр они не могут, как и пользоваться морем. Это серьезно снижает военный потенциал Украины.

России эта ситуация выгодна. Еще надо понимать, что она не будет вести переговоры себе в ущерб. Переговоры должны гарантировать нам главные специальной военной операции — демилитаризацию, денацификацию Украины и освобождение Донбасса. Все остальные истории, которые сейчас Киев продвигает, — просто спекуляции.

РИА «Новости»

Западня

С переговорами давит Запад, прежде всего США, на киевский режим по нескольким причинам. Во-первых, устало западное общество, американское в первую очередь. И тот политический расклад, который мы увидели на выборах конгресса, нам ясно продемонстрировал: очень серьезная часть и общества США, и американской элиты против вообще какой-либо поддержки Украины. Это серьезный вопрос, который раскалывает, создает политическое противоречие в Америке.

Второе — устал от украинского кризиса и от военных действий весь остальной мир. Видимо, именно поэтому Байден стал так активно давить на украинского президента о переговорах сразу после саммита G20. Крупные мировые, не западные, игроки — из Индии, Китая, той же Индонезии, которая принимала G20, — явственно сказали и, вполне очевидно, надавили на Джо Байдена. Просто намекнули, что пора бы с этим завязывать.

«Мы знаем, что вы причастны. Надавите, мистер Байден, на своего подопечного Зеленского, пусть он это все заканчивает. Потому что в итоге это все чревато большой глобальной политической и экономической нестабильностью. Крупные державы, в том числе ваши стратегические партнеры, в этом не заинтересованы».

РИА «Новости»

Сбивается градус

Сразу после G20 американская администрация стала активно давить на Зеленского, и вот он в очередной раз поменял позицию по переговорам. Если раньше говорил, что он с Россией вообще никаких переговоров вести не может, после этого выдвинул нереалистичные требования, а сейчас потребовал нереалистичный формат переговоров — публичный.

Конечно, следующим шагом будет еще один акт снижения градуса неадекватности господина Зеленского. И постепенное приближение к нормальному формату с нормальной позицией по переговорам.

Шаг за шагом

Предложенный Зеленским публичный формат выгоден ему с точки зрения личного пиара, это надо понимать. Плюс — еще некоторый саботаж того давления, которое сейчас на него оказывают американцы. Все прекрасно знают, что никаких публичных мирных переговоров никогда не бывает.

Это не дебаты, которые устраивал Зеленский с Порошенко на стадионе. Это полнейшая глупость, потому что там обсуждаются вопросы национальной безопасности, они не для широкой публики. Это такой формат саботирования. На него надавили из администрации Байдена. Он сказал: «Да-да-да», — и предложил такой нереалистичный формат. Следующий акт Зеленского — он предложит более реалистичный формат, более реалистичные переговоры.

Владимир Зеленский / Офис президента Украины

Начало конца

Что касается риторики, мол, ему поступают сигналы, что это Россия заинтересована в мирных переговорах — это действия на внутреннюю аудиторию. Потому что если Зеленский начнет рассказывать украинцам, якобы героям, как он сам хочет и страстно, в кавычках, желает переговоров, как на него давят его американские хозяева, как они заставляют его идти на переговоры, украинцы его не поймут, будет очень много вопросов.

Поэтому он и его пиарщики придумали красивую историю, что это Россия требует, умоляет, ползает на коленях, просит переговоры. У России нет такой необходимости. Мы ведем в штатном режиме планомерно боевые действия. Время работает на нас. Никакой срочной необходимости начинать переговоры перед зимой у нас нет.

Наоборот, они есть с той стороны. В этом заинтересован Запад, который давит на Зеленского, а Зеленский понимает, что эти мирные переговоры будут началом его краха.

Если Запад додавит его до мирных переговоров, это значит, что Запад может начинать его сливать, менять некоторым образом элиту на Украине и попытаться после этого, может, снова агрессию против России. Или каким-либо другим способом давить на нее, используя Украину. Но для Зеленского мирные переговоры будут концом, и он это прекрасно понимает.

Конец Украины

И они будут концом внутри Украины. Потому что там накачивают украинцев, какие они героические, как они защищают страну от «злобных русских орков». На самом деле, первые бегут договариваться о новых условиях. И лишний раз это покажет, что Запад не считается с интересами Украины.

Как это будут воспринимать украинцы? От Украины оторвали значительные куски. Думаю, весь юго-восток бывшей Украины — регионы с серьезным экономическим потенциалом. Тот же самый Донбасс давал до четверти всего ВВП.

До 2014 года украинский бюджет — очень серьезные вложения. Так что, конечно, Украина лишается большого источника дохода и обеспечения экономики и ВВП. Все это будет сложно рассказывать украинцам, поэтому киевский режим придумал байку, что Россия просит какие-то переговоры. Это все полнейшая ерунда, но они активно ее распространяют в российском информационном поле через средства ЦПСО.