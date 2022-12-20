Эксклюзив 20 декабря 2022, 12:47 Занимательная украинская математика. Зеленскому нужна правильная картинка для спонсоров Публицист Новоселов: киевский режим притворяется, чтобы получать деньги от спонсоров Владимир Зеленский / офис президента Украины

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Мощные российские удары ракетами и дронами по объектам украинской энергосети практически достигли желаемого результата. Повреждения энергосети очень велики, и это мешает противнику оперативно перемещать войска, затрудняет снабжение и не дает работать остаткам их промышленности. Однако киевский режим продолжает делать вид, что все в порядке. Ради чего? Об этом публицист Иван Новоселов рассказал в эксклюзивной колонке для «360».

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Далее — прямая речь.

Режим Владимира Зеленского притворяется, что ничего серьезного не произошло: власти запретили гражданам обсуждать отключения электроэнергии. Они делают вид, что без электричества сидит «1% населения, те, кому не повезло». Это их обычная математика: так они считают и свои потери, и финансовую помощь, и все остальное.

Чиновники киевского режима ведут себя так, будто победа у них в кармане, и это имеет для них смысл. Проигравшим денег никто не даст, а вытягивать деньги из Запада стало любимым занятием для Зеленского со товарищи.

Ради этого они вынуждают граждан оставаться в городах без стабильного электроснабжения, горячего водоснабжения и центрального отопления. Они врут, потому что им нужна правильная картинка для спонсоров.

Презрение киевских властей к благополучию гражданских лиц было известно давно: они доказали это еще отключением воды и света в Крыму и бесконечными обстрелами Донбасса.

Кстати, эти обстрелы еще продолжаются. Пока западные обыватели наслаждались просмотром финала чемпионата мира по футболу, украинская артиллерия нанесла мощный удар по гражданской больнице в Донецке. Это был лишь последний из серии аналогичных ударов по жилым домам, храмам, кафе и другим мирным объектам.

Эти удары не имеют военного смысла — в районах их нанесения не было никаких военных объектов или вооруженных сил. Как обстрелы мирных объектов, они выступают прямыми военными преступлениями. Более того, Украина все еще претендует на Донецк, но ее совершенно не волнуют люди, которых она хочет вернуть… или не хочет. Киевским нацистам нужны только богатые земли, а люди им совершенно без надобности.

Украинский режим заставляет людей «оставаться дома» по нескольким причинам, главная — в том, что, если Зеленский разрешит людям уезжать, Украина просто опустеет. ЕС столкнется еще с одним миграционным кризисом, не оправившись от последствий предыдущего. Прибытие дополнительных нескольких миллионов украинских мигрантов в ЕС вызовет взрыв среди европейцев, и они начнут искать ответственных за это.

Зеленский — слишком мелкая фигура, чтобы отвечать за все проблемы Европы, однако его пособники и подстрекатели будут под рукой: Европарламент, Еврокомиссия, лидеры европейских стран. Все те, кто выступал за «солидарность с Украиной» и решил, что их людям стоит пострадать ради шанса на маленькую победоносную войну. Уйти от ответственности не выйдет.

Итак, украинская энергосеть выведена из строя. При активной помощи европейцев режим Зеленского может продлить ее агонию еще на пару-тройку недель, так что России следует продолжать давление. Следующими целями станут ПВО, линии снабжения и топливная инфраструктура.

Чем сильнее будет российское давление, тем выше вероятность того, что Зеленскому не удастся скрыть правду от своих спонсоров и, что не менее важно, от населения Украины.

Если солдаты ВСУ узнают больше о реальной ситуации у себя дома, у них могут возникнуть вопросы к Зеленскому, и доморощенному фюреру это очень не понравится.