Спецоперация 08 июня 2023, 15:07 Терроризм от комплекса неполноценности. Зачем ВСУ целят в Белгородское водохранилище Военный обозреватель Литовкин: обстрелами Белгородчины Украина хочет ударить по экономике Последствия обстрела со стороны ВСУ / РИА «Новости»

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Украинские снаряды начали все ближе подлетать к Белгородскому водохранилищу на реке Северский Донец. Похоже, ВСУ хотят атаковать очередную плотину. Эксперты уверены: киевский режим готов на любые жертвы, лишь бы «уесть» Россию. А так как Украина не может победить на поле сражения, то пытается ударить по экономике.

ВСУ метят в новую плотину

Украинские военные 7 июня обстреляли окрестности села Графовка Шебекинского района. Снаряды падали в полукилометре от плотины Белгородского водохранилища. Пока пострадавших нет, повреждений тоже не выявили, сообщил Telegram-канал Mash.

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Ранее, ночью 6 июня, ВСУ атаковали Каховскую ГЭС в Херсонской области. В результате удара оказались разрушены надводные сооружения, задвижки и шандоры, начался неконтролируемым сброс воды. Затоплены три населенных пункта.

Пострадали более 20 человек, семеро, по последним данным, пропали без вести. Однако экологи заверили, что серьезного урона природе наводнение не нанесет.

Украина пытается ударить по кошельку

Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в разговоре с «360» отметил, что, нанося удары по гидротехническому объекту, украинская власть и военные явно хотят повторить сценарий с Каховской ГЭС в Белгородской области.

Украина же террористическое государство, терроризм — их идеология. Пытаются таким образом, во-первых, отвлечь нашу армию от линии соприкосновения, чтобы у ВСУ было преимущество. Виктор Литовкин

По словам военного эксперта, преимущество нужно ВСУ для нанесения ударов по тем участкам, где сходятся восточная, южная и западная группировки ВС России — таким образом противник хочет «увести» российскую армию к Белгороду.

«Во-вторых, Украина просто не прочь доставить россиянам массу проблем. Это их комплекс неполноценности: ненависть к России, ко всему русскому. И она воплощается вот таких террористических актах. Они же действуют не по трезвому расчету, а просто по принципу „Так не доставайся же ты никому!“» — подчеркнул Литовкин.

Основная тактика ВСУ: если не победить в бою, то хоть ударить Россию по кошельку. Ей придется тратить немалые деньги и другие ресурсы на восстановление разрушенной украинцами инфраструктуры.

Именно потому украинские власти согласны на затопление и территорий, которые они пока контролируют (речь о подконтрольной Киеву части Херсонской области, на правом берегу Днепра, где затопило более тысячи домов — прим. ред.). Они хорошо понимают, что после победы России собственных земель Украины в принципе уже не будет. Виктор Литовкин

Литовкин заверил: в случае подрыва плотины Белгородского водохранилища и Запад, и Украина снова обвинят Россию в диверсии.