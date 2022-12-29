Эксклюзив 29 декабря 2022, 22:05 Выход из тупика — освобождение Украины Военный эксперт Литовкин: освобождение Украины станет выходом из сложившегося тупика РИА «Новости»

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В министерских кабинетах Украины признали, что боевые действия в зоне конфликта зашли в тупик. Начальник главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью американскому телеканалу заявил, что Киев не может победить Россию и ожидает поставок от Запада нового современного вооружения. Военные эксперты рассказали «360», как по их мнению будут развиваться события и чем закончится СВО.

Далее — прямая речь.

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Владимир Мухин, военный обозреватель «Независимой газеты»

Сразу скажу, что он (Буданов — прим. ред.) правильно зафиксировал ситуацию. Но в динамике она будет развиваться так, что, скорее всего, у России будут какие-то большие возможности. Потому что потенциал России — он в несколько раз, я бы сказал, на порядок выше, чем у Украины. Несмотря на то, что сейчас некоторые иностранные эксперты говорят, что потенциал России не такой уж высокий и они (россияне — прим. ред.) не смогли победить Украину.

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Тут вопрос совсем в другом. Речь идет не о том, чтобы победить Украину, а о том, чтобы Россия выполнила свои задачи и решила проблемы с обеспечением безопасности страны. А проблемы действительно есть, поэтому все это и происходит.

Резервисты переломят ситуацию

Сейчас прошла частичная мобилизация в России, и тут весь вопрос в том, когда наши дополнительные части резервистов будут втянуты в боевые действия, и когда они смогут переломить ситуацию. Часть из них уже находится на передовой, это хорошо. Есть очень большая доля резервистов на вторых эшелонах, и они должны разрешить ситуацию, которую Буданов назвал тупиковой.

Нет, Россия сейчас будет, не педалируя, спокойненько, поступательно, как это и должно быть, подготавливать наступление, для того чтобы разбить потенциал Украины, чтобы они наконец-то смогли договариваться с нами мирными путями.

У России нет задач кого-то уничтожать или убивать. Весь вопрос связан с тем, чтобы иметь нормальное государство по соседству, которое спокойно и в интересах всеобщего мира могло с нами взаимодействовать. Сейчас этого нет.

Поэтому Буданов сказал правильно. Вопрос самый главный, что если будут помогать Украине западные страны, в том числе США и НАТО, то это будет для того, чтобы давать отпор в больших объемах и война будет затягиваться. Вот этого не хотелось бы. Они должны понять — нельзя за счет украинского народа эту войну продолжать, потому что в принципе, воюют с одной и с другой стороны славяне. Кому это надо, кому это выгодно — очень трудно понять. Очевидно, что это выгодно тем, кто не хочет, чтобы Россия была сильной, чтобы Россия и дружественные народы жили нормально.

Общие корни

У России и Украины есть общие корни, есть основа для большого общего государства. Если они поймут, что надо строить общее государство, а не воевать. Воюют кто — западенцы воюют. Они ставят заградотряды, «Правый сектор»*, националистов, которые под угрозой расстрела пускают просто-напросто малоподготовленных резервистов в бой. И создали такую систему, которая до сих пор работает, но все больше украинского народа не хочет так жить.

<…> Все очень сильно переплетено. И для того чтобы наши народы разъединить, это все и задумано. И задумано маленькой кучкой. Сам Зеленский двуличный человек и не православный. Он этим пользуется и стравливает два православных народа. Это плохо. Это и для него плохо кончится.

Виктор Литовкин, полковник в отставке, военный обозреватель ТАСС

Ситуация будет развиваться очень просто. Я думаю, что после Нового года российская армия перейдет в наступление, освободит территории Российской Федерации, которые у нас появились, полностью. Ну и потом пойдет дальше наступать. На другие территории, которые надо освободить, где живут русские люди. Надо их освободить от бандеровцев. Надеюсь, что всю Украину.

И мы оттуда не уйдем. Если мы освободим всю Украину, значит она станет частью Российской Федерации. Почему мы должны уходить?

Мы же с Запорожской области не ушли, с Херсонской не ушли. Половину Херсонской области временно оставили, но не ушли. И из Донбасса не ушли. На мой взгляд, выход один — надо освобождать всю Украину.

* «Правый сектор» — экстремистская организация, запрещенная на территории Российской Федерации.