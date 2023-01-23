Эксклюзив 23 января 2023, 14:10 (обновлено: 24 января 2023, 09:07) Ввяжется ли Европа в военный конфликт с Россией — мнение политолога Политолог Подлесный заявил о возможном нападении Польши на Украину piqsels

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В последнее время на Западе все чаще стали говорить о возможном военном противостоянии Европы с Россией и нигде не упоминается блок НАТО. При этом подразумевается, что все равно рулить действиями национальных армий европейских стран будут США. Действительно ли Европа будет втянута в военный конфликт с Россией, «360» рассказал директор АНО «Центр прикладной социологи и политологии» Геннадий Подлесный.

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Далее прямая речь

Западные эксперты, журналисты продвигают мысли определенных военно-политических кругов. Поэтому ввяжется ли Европа в украинский конфликт точно сказать невозможно. Это непрямые заявления властей или правящих партий.

По сути сейчас идет «разогрев» мирового общественного мнения к возможным вариантам действий европейцев и американцев на украинском направлении. То, что выносится на общий суд и то, о чем реально думает военное-политическое руководство стран НАТО во главе с США, — это две разные вещи.

Россия и страны-члены БРИКС являются антиподами для НАТО. Но США смотрят на несколько шагов вперед и предполагают, что рано или поздно БРИКС может стать и военно-политическим блоком. Это американцев пугает, вот поэтому они и занимаются информационной «проработкой» общественности.

Все эти заявления о возможном включении Европы в украинский конфликт запускаются в мировое информационное поле для того, чтобы заставить руководство России распылить свои силы и средства на отражения возможной атаки тех же поляков, немцев или представителей других стран.

Мы можем лишь констатировать, что напрямую НАТО не вступит в схватку с Россией на территории Украины. Второе, ни одна страна не будет ввязываться в военный конфликт с Россией без ведома НАТО. Могут быть определенные исключения для Польши, Венгрии, отчасти Румынии и Словакии, поскольку у этих стран есть давние территориальные претензии к Украине.

Но это не будет ввод войск НАТО, и не война с Россией. Войска будут вводиться под предлогом того, что они будут защищать интересы своих граждан. Для Польши — это пять областей, для Венгрии — Закарпатская область. Но опять-таки, это лишь предположения.