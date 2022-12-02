02 декабря 2022, 16:17
ВСУ захотели оставить крымчан без воды
Военный эксперт Матвийчук: контроль ВСУ над Каховской ГЭС приведет к засухе в Крыму
Минобороны России и власти ДНР сообщили о переходе Курдюмовки под контроль союзных сил. Полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук рассказал «360», что выполнение этой задачи — лишь один из шагов по взятию Артемовска в кольцо.
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Далее — прямая речь.
Географически Курдюмовка расположена левее Артемовска. Этот поселок — одна из позиций, контроль над которыми позволяет заходить с левой части группировок около Артемовска.
Нынешние маневры союзных сил направлены на уничтожение оборонительных позиций украинской армии в этой зоне спецоперации.
На Купянском направлении ВС России сорвали попытку атаки со стороны ВСУ. В этой зоне боестолкновений в распоряжении союзных сил есть великолепные позиции для позиционной обороны. А вот у ВСУ все гораздо хуже. Скорее всего, в этой зоне союзные силы пока не будут переходить в наступление, а останутся в обороне
В Запорожской области украинские войска не оставляют попыток обезводить Крым. Они пытаются захватить контроль над Каховской ГЭС. Их цель — осушить Северо-Крымский канал. Крайне важно не допустить этого, иначе жители полуострова столкнутся с засухой.
Союзные силы стараются предотвратить реализацию планов противника. У них есть информация о местах хранения оружия ВСУ в Запорожской области. По этим объектам сейчас наносят удары различные подразделения ВС России. Среди них ВКС и ракетные войска. В итоге их действия приведут к прекращению снабжения вражеских группировок в этом районе.
ДНР
Специальная военная операция РФ на Украине
Новая Каховка
Каховская ГЭС
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