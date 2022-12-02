Спецоперация 02 декабря 2022, 16:17 ВСУ захотели оставить крымчан без воды Военный эксперт Матвийчук: контроль ВСУ над Каховской ГЭС приведет к засухе в Крыму РИА «Новости»

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Минобороны России и власти ДНР сообщили о переходе Курдюмовки под контроль союзных сил. Полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук рассказал «360», что выполнение этой задачи — лишь один из шагов по взятию Артемовска в кольцо.

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Далее — прямая речь.

Географически Курдюмовка расположена левее Артемовска. Этот поселок — одна из позиций, контроль над которыми позволяет заходить с левой части группировок около Артемовска.

Нынешние маневры союзных сил направлены на уничтожение оборонительных позиций украинской армии в этой зоне спецоперации.

На Купянском направлении ВС России сорвали попытку атаки со стороны ВСУ. В этой зоне боестолкновений в распоряжении союзных сил есть великолепные позиции для позиционной обороны. А вот у ВСУ все гораздо хуже. Скорее всего, в этой зоне союзные силы пока не будут переходить в наступление, а останутся в обороне

В Запорожской области украинские войска не оставляют попыток обезводить Крым. Они пытаются захватить контроль над Каховской ГЭС. Их цель — осушить Северо-Крымский канал. Крайне важно не допустить этого, иначе жители полуострова столкнутся с засухой.

РИА «Новости»

Союзные силы стараются предотвратить реализацию планов противника. У них есть информация о местах хранения оружия ВСУ в Запорожской области. По этим объектам сейчас наносят удары различные подразделения ВС России. Среди них ВКС и ракетные войска. В итоге их действия приведут к прекращению снабжения вражеских группировок в этом районе.