Эксклюзив 28 января 2023, 19:40 ВСУ успевают только обороняться. Российские войска рассекают группировку украинских формирований Военный эксперт Насонов: ВСУ растеряли летный профессионализм и стали легкой мишенью РИА «Новости»

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В последнее время Вооруженные силы Украины избрали оборонительную тактику. Бойцы стараются остановить наступления российских формирований, которые атакуют и рассекают группировки украинских войск. Такое мнение в беседе с «360» выразил эксперт по безопасности, член КС Росгвардии, ветеран боевых действий, кавалер ордена мужества Роман Насонов.

Далее — прямая речь.

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Стратегический Угледар

Одновременно атаковать у Вооруженных формирований Украины недостаточно сил и средств. Максимум, что они сейчас успевают, это попытаться активно обороняться на тех направлениях, где атакуют российские штурмовые отряды. Поэтому они туда перетягивают все боеспособные соединения с целью попытаться по максимуму остановить наступления наших формирований.

То есть ВСУ сейчас определяют направления сосредоточений своих усилий, а мы им навязываем те места, те направления, на которых они вынуждены сопротивляться.

Угледар — населенный пункт, входящий в состав Донецкой Народной Республики. Поэтому идет системное освобождение территорий ДНР. Наступление в этом направлении пересекает некую дорогу, которая обеспечивает снабжением группировку войск. Третье, что в этой ситуации достаточно важно, — мы рассекаем группировку украинских формирований. Что тоже им значительно осложняет жизнь, потому что они будут с рассеченным фронтом.

Легкая мишень для российской ПВО

Натовские формирования скупают все оставшиеся советские образцы техники, которые находятся и были некогда проданы Советским Союзом за рубеж. Скупают для того, чтобы поставить их Украине. Почему? Потому что их летный состав обучен работе на данной технике. Исходя из этого, Миг-29 (который российские военные сбили в ДНР — прим. ред.) у них оказался. При этом надо понять, что летчиков у них хватает, а пилотируемой техники не хватает. Поэтому как только техника появляется, конкурс среди летчиков объявляется. Они выражают согласие, потому что это престижно. Для того он и летчик, чтобы летать. И он пытается выполнить те задачи, которые ему ставят. Но небо в данной ситуации не подготовлено, должных средств противовоздушной обороны нет, потерян профессионализм его как летчика. Все это вынуждает его быть легкой мишенью или нашего ПВО, или наших воздушных средств.

Активность у нас продолжает нарастать. <…> Личный состав, который имеет противотанковую технику, абсолютно готов их поражать и не испытывать при этом ничего, кроме удовлетворения.