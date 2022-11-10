Эксклюзив 10 ноября 2022, 18:17 ВСУ уничтожают собственных солдат, пока Россия лихо разбивает американские гаубицы Журналист Борзенко: на Украине идет противостояние дронов, гаубиц и тяжелой техники РИА «Новости»

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Глава Минобороны Сергей Шойгу приказал приступить к отводу российских войск за Днепр. Заместитель главного редактора еженедельника «Литературная Россия», военный журналист Алексей Борзенко в беседе с «360» назвал это решение ожидаемым. Он пояснил, что переброска сил проходит в штатном режиме вне обстрелов.

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Далее — прямая речь.

Переход на другую сторону Днепра

Диванные критики будут кричать, что мы отступаем, но надо понимать, что военные действия — это именно боевые действия. Возможны маневры, перемещения и даже отступление из каких-то точек. То, что это будет именно с Херсоном, впервые прозвучало в первом брифинге генерала Сергея Суровикина, назначенного командующим группировкой в зоне СВО.

Потом подтвердилось, когда начали перемещать на другую сторону мирных жителей. Последнее, что говорило о переходе на другую сторону реки, — то, что мы сняли все флаги Российской Федерации с официальных зданий, чтобы не дать потом вэсэушникам глумиться над ними.

Вот этот переход на подготовленные позиции на левом берегу Днепра, этот маневр проходит в нормальных условиях вне обстрелов и практически в штатном режиме. Представьте, если бы все это было под артиллерийским огнем противника. Но все идет по схеме и согласно утвержденному плану.

ВСУ продолжают уничтожать собственных солдат

Что дает переброска сил? Мы на какое-то время отказываемся от освобождения Николаева и Одессы. У противника на этом направлении было сконцентрировано от 30 до 40 тысяч человек. Вот эта вся группировка нависала над Херсоном и требовала большого количества войск уже с нашей стороны, которые бы уже противодействовали противнику. Но с учетом того, что может быть перекрыт подвоз боеприпасов с другого берега, это создало бы определенные трудности для нас.

Двадцать пять тысяч мобилизованных сейчас находятся в расположении боевых порядков, остальные продолжают учиться на полигонах, которые вовсю работают. Вот когда эти войска придут на помощь тем, кто на поле боя, группировка будет уже солидная. И наступление последует уже с нашей стороны.

Надо понимать, что 30-40-тысячные подразделения ВСУ, которые были сконцентрированы в районе Херсона, — последний резерв украинских войск на всей линии соприкосновения, а это 1200 километров. Если мы поставим одного бойца через каждые 10 метров по этой линии, нам потребуется 120 тысяч человек.

РИА «Новости»

Россия разбивает хваленое западное оружие

Пока дефицита оружия со стороны ВСУ не наблюдается. У них есть все — и ракеты для HIMARS, и стрелковое оружие, и дроны. Но надо понимать, что эти боевые действия требуют постоянной подкачки оружия. Мы лихо научились разбивать американские гаубицы.

Американцы могут сократить поставки оружия [на Украину]. Сейчас они гонят «горячие пирожки»: не со складов берут оружие, а то, что выпускается конкретно под Украину. [Если США сократят поставки,] то Евросоюз вообще перестанет поставлять какое-либо оружие. Потому что их склады пусты, им остается либо перестать снабжать ВСУ, либо снимать с боевого дежурства свои самолеты, танки, гаубицы и посылать тот стратегический резерв, который стоит у них на вооружении сейчас.

Весь мир увидел, как российские военные уничтожают хваленое американское и европейское оружие. И российское оружие крепче западного.

Но возникла необходимость перехода на другие калибры. Западные бронежилеты не пробиваются нашими 5,45-миллиметровыми патронами автомата Калашникова. На самом деле сейчас идет противостояние дронов, гаубиц и тяжелой техники, которая уничтожает точечно.

РИА «Новости»

Сомалийские пираты готовы работать за пачку чая

Рынок предусматривает наемников из разных стран, но они делится на категории — по оплате. Высшая — наемники-профессионалы из США, Европы. Далее второй эшелон — наемники из арабских стран и Латинской Америки. Они в основном ездят с войны на войну чисто на заработки. И есть наемники третьего разряда, самые низшие — это Африка, образно говоря, сомалийские пираты.

Европейцы и американцы получают около 45-50 тысяч долларов в месяц. Арабы — 10-15 тысяч, а африканцы и албанцы готовы воевать за 100-200 долларов и «пачку чая». Но какой уровень квалификации у «сомалийского пирата»? Ну пострелял он из автомата, но что он знает о боевых действиях? Поэтому вторая и третья категории — чисто мясо. Их удел — остаться черноземом на украинской земле, к сожалению.