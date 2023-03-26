Эксклюзив 26 марта 2023, 19:37 ВСУ теряют маневренность Военный эксперт Дандыкин: уничтожение складов ВСУ мешает старту контрнаступления Украины

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За последние сутки союзные силы уничтожили несколько складов с украинскими боеприпасами, а правительство Украины вновь заговорило о нехватке западных поставок оружия. Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин рассказал «360», как связаны два этих фактора.

Далее — его прямая речь.

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Если ВСУ готовятся к наступлению, то союзные силы как раз работают на уничтожение уже имеющихся и подвозимых боеприпасов. Текущая ситуация достаточно непростая и напряженная. Однако инициатива полностью на стороне союзных сил.

Точно в цель

В последнее время союзные силы часто уничтожают склады с вражескими боеприпасами. Это очень важно, поскольку выполнение этих боевых задач ограничивает огневую мощь и маневренность противника.

За последние сутки союзным силам удалось уничтожить склад бригады ТерО. Эти подразделения украинской обороны изначально создавались для охраны территорий, но затем их бросили на передовую. И от обычных бригад ВСУ отряды ТерО уже мало чем отличаются.

На Донецком направлении союзные сили уничтожили артиллерийскую установку польского производства и еще один склад боеприпасов. Последний принадлежал 56-й мотопехотной бригаде.

Стоит отметить, что именно такая техника чаще всего попадает на передовую ВСУ. Для самой Польши данный тип установок считается вполне приличным оружием. Кроме того, дуло у этой установки соответствует калибру НАТО, а башня обладает углом обзора в 360 градусов. Но и это не помешало союзным силам найти способ уничтожать такую технику.

Освобождение ДНР

На Донецком направлении ВСУ ежедневно теряют несколько сотен солдат. Там идут ожесточенные бои, в том числе и за освобождение Марьинки. Время зачистки этого многострадального населенного пункта уже близко.

Украинские солдаты создают укрепрайоны рядом с Донецком, с территории которых бьют по уже освобожденным городам и поселкам, включая Макеевку.

РИА «Новости»

Уничтожение склада на территории ДНР опять-таки снижает маневренность ВСУ. Ведь к этим схронам запасы оружия свозят из глубины тыла. И даже уже осуществленные поставки заканчиваются достаточно быстро. Причиной тому — повышенная интенсивность боев на территории ДНР.

Вой Зеленского

Становится очевидно, что ВСУ готовятся к обещанному контрнаступлению. Украинская армия накапливает резервы на Крымском и Запорожском направлениях.

При этом президент восточноевропейской страны Владимир Зеленский постоянно жалуется Западу на нехватку техники и боеприпасов. И эти запросы на увеличение военной помощи продолжаются не первый день и не первый месяц. Ему всегда не хватает то денег, то снарядов. И это несмотря на уже осуществленные поставки.