Спецоперация 16 июня 2023, 18:02 Контрнаступление на словах. ВСУ столкнулись со стальной стеной Политолог Кошкин: итоги показывают неумение киевского режима провести контрнаступление Freepik

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Украина не могла откладывать контрнаступление, поскольку должна во что бы то ни стало показать Западу свои способности, сообщили зарубежные СМИ. ВСУ уже понесли большие потери в боевой технике и живой силе, но отступать пока не хотят. Как киевский режим преподносит попытки контрнаступления в медиасфере и как на это реагируют «верные помощники» в лице США, разбирался «360».

Украинское контрнаступление в глазах Запада

Американская газета The Washington Post сообщила, что начало контрнаступления ВСУ нельзя было откладывать. Киев хочет добиться успехов летом и осенью, до прихода суровой зимы.

«Киеву необходимо показать западным сторонникам доказательства того, что ВСУ способны победить Россию», — заявили авторы статьи со ссылкой на украинских чиновников.

РИА «Новости»

Журналисты отметили, что Запад осознает масштаб предстоящих потерь, однако готов дальше поддерживать Украину. При этом издание подчеркнуло, что американские чиновники не раз говорили о нескором разрешении конфликта.

Проблемы, по мнению авторов, вызваны отсутствием западной авиации для прикрытия с воздуха и дальнобойной боевой техники, чтобы наносить удары глубже, по новым российским территориям.

Безуспешная попытка наступления

Украинские вооруженные силы в начале июня предприняли попытку контрнаступления в районе города Артемовск. Советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил в эфире телеканала «Россия 24», что после поражения ВСУ «сломались» и не готовы вести полномасштабное контрнаступление.

«Мы изначально ожидали так называемого контрнаступления в самом начале весны. Но после взятия Артемовска противник будто сломался. Такое ощущение, что они отказались от фактического наступления и перенесли его в медиасферу: чтобы больше рассказать, чем фактически наступать», — отметил Гагин.

По его словам, «противник не был готов вести контрнаступление» даже при условии наличия бронетанковой техники и достойного количества живой силы.

Недавно ВСУ попытались повторно провести контрнаступление на Артемовск, чтобы проломить оборону на флангах. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин.

Несмотря на все попытки ВСУ, российская армия подготовлена лучше противника, а ее взаимодействие между подразделениями более слаженно, подчеркнул Пушилин.

«Помощники» в подготовке

Эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин в беседе с «360» заявил, что, несмотря на безуспешные попытки контрнаступления, к нему основательно готовились более чем 50 государств во главе с Соединенными Штатами Америки.

Самой подготовкой занимался соответствующий штаб НАТО, а все разведывательные данные поставляли США. Те корпуса, которые были стратегически задействованы, организовали боевые действия по пяти направлениям.

РИА «Новости»

Но украинские военнопленные, которых процитировал эксперт, столкнулись со стальной стеной. Кошкин отметил мужество и героизм российских солдат и офицеров, а также умение выстроить оборону на линии боевого соприкосновения на профессиональном уровне.

РИА «Новости»

Крах украинской стратегии контрнаступления

Стратегия ВСУ «обломилась» на уровне тактики. Украинские войска не смогли ничего сделать и понесли большие потери.

Киев потерял в 50 раз больше боевой техники, чем российские вооруженные силы, напомнил политолог.

«Вся бронетанковая техника, которую отправил Украине Запад, просто-напросто „сгорела“. Стратегия у них, конечно, была, но реализовать они ее не смогли», — отметил собеседник «360».

РИА «Новости»

Боевое сопротивление в мировом информационном пространстве

В информационном пространстве, предположил эксперт, Украина будет распространять успехи своего контрнаступления. Когда у ВСУ «ничего не получалось и в медиасферу нечего было доложить», они атаковали Каховскую ГЭС.

Украинские войска сделали это с той целью, чтобы о них заговорил весь мир. В информационном пространстве зарубежные СМИ начали освещать информацию о наступательных действиях. Некоторые издания писали, что Россия сама подорвала электростанцию, потому что испугалась, рассказал эксперт.

В медиасфере быстро обрабатывают фейковую информацию, называя все действия со стороны Украины успехом. Вскоре Киев снова должен предложить что-то мировому сообществу в информационном пространстве. Андрей Кошкин

Странная позиция Пентагона

Военный политолог подчеркнул настороженность по поводу официального представителя Пентагона Джона Кирби. По словам Кошкина, американский контр-адмирал начал «открещиваться» от сомнительных результатов контрнаступления.

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби / РИА «Новости»

«Кирби заявил, что США дали все необходимое для ведения боевых действий. Однако отрицательные результаты контрнаступления — уже не их вина», — сказал собеседник «360».

Теперь оценка фокусируется на неумении киевского режима подготовить и провести контрнаступление, подытожил военный политолог.