ВСУ обстреляли Донецк и Краснореческое. Зачем Украина бьет по мирным? | 360°

Смерти гражданских как самоцель. Зачем Украина обстреливает мирные города Донбасса
Журналист Григорюк назвал обстрелы республик Донбасса террором ВСУ
РИА «Новости»
ВСУ продолжают обстреливать мирные города Донбасса. Накануне пострадали луганский поселок Краснореченское и столица ДНР. Все погибшие — мирные жители, именно в них целятся украинские военные. Главная задача — спровоцировать ответные удары союзных сил или просто запугать народные республики, убедив в том, что Россия якобы не сможет помочь.
Утром 20 сентября обстрелы продолжились, информации о пострадавших пока нет. Фотокорреспондент и публицист ИА «Аналитическая служба Донбасса» Денис Григорюк напомнил, что такие обстрелы в Донецке происходят почти ежедневно, причем ВСУ бьют не только по приграничным районам, но и по центру города.
«Какой-то военной цели они не преследуют: удары наносятся по инфраструктуре, рынкам, школам, больницам, остановкам общественного транспорта, дворцам культуры и так далее. Как можно догадаться, никаких военных объектов там нет, артиллерия союзных войск оттуда не стреляет», — подчеркнул он.
Зачем обстреливать мирные города
По мнению Григорюка, атаки на мирные города объясняются просто: преступный киевский режим не может добиться побед на фронте, поэтому нужны другие громкие «достижения». Президент Украины Владимир Зеленский и его соратники пытаются добиться ответных ударов со стороны России и союзных сил, считает собеседник «360».
«Тогда на Западе поднимется вой. У Киева будет еще один повод, чтобы требовать от ЕС и США военной и финансовой помощи или даже вступления в НАТО», — отметил он.
У обстрелов есть и другая цель — запугать жителей республик и заставить поверить, будто Москва их не защитит.
Обстрелами Украина пытается сказать: «Вы находитесь не в безопасности, мы вас достанем снарядами где угодно». Это терроризм в чистом виде, запугивание местного населения, которое еще в 2014 году отказалось жить в нацистском государстве
Денис Григорюк
фотокорреспондент и публицист ИА «Аналитическая служба Донбасса».
Сорвать референдумы
Глава представительства Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник заявил в эфире «Соловьев Live», что ВСУ усилили обстрелы после заявлений о референдуме.
«Свой выбор жители Донбасса сделали еще в 2014 году, на референдуме о самоопределении ЛНР, и все эти годы верили, что обязательно последует второй, который осуществит нашу мечту вернуться домой — в Российскую Федерацию», — привел слова зампредседателя ОП ЛНР Лины Вокаловой Telegram-канал «Луганский информационный центр».
Тем не менее Григорюк усомнился, что усиление обстрелов связано с предстоящими референдумами, ведь «Донбасс уже давно является Россией», осталось закрепить это на юридическом уровне. Иначе, по его мнению, обстоят дела в Херсоне и Запорожье — там Украина действительно пытается повлиять на желания населения.
Украинская сторона никогда не отрицала, что пытается таким образом повлиять на людей на освобожденных территориях. А Донбасс они утратили давно и смирились с этим, поэтому уничтожают все здесь, чтобы России было сложнее здесь восстанавливать мирную жизнь после боевых действий
Денис Григорюк
фотокорреспондент и публицист ИА «Аналитическая служба Донбасса».
При этом Григорюк уверен, что референдумы пройдут вне зависимости от атак — вероятнее всего, в цифровом формате и только в некоторых населенных пунктах, в том числе в Донецке, Горловке, Макеевке, Ясиноватой и других городах, подвергающихся постоянным обстрелам.
«Пришло время юридически закрепить желание Донбасса вернуться в Россию. Вопрос лишь в том, что будет с территориями, которые еще не освобождены», — подытожил он.