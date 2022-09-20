ВСУ обстреляли Донецк и Краснореческое. Зачем Украина бьет по мирным? | 360°

Спецоперация 20 сентября 2022, 15:22 Поделиться Telegram

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Viber Смерти гражданских как самоцель. Зачем Украина обстреливает мирные города Донбасса Журналист Григорюк назвал обстрелы республик Донбасса террором ВСУ РИА «Новости»

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ВСУ продолжают обстреливать мирные города Донбасса. Накануне пострадали луганский поселок Краснореченское и столица ДНР. Все погибшие — мирные жители, именно в них целятся украинские военные. Главная задача — спровоцировать ответные удары союзных сил или просто запугать народные республики, убедив в том, что Россия якобы не сможет помочь.

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Новые жертвы ВСУ

При обстреле поселка Краснореченское в ЛНР погибли семь мирных жителей, в том числе трое детей — близнецы 2021 года рождения и семилетняя девочка. В Донецке жертвами прилета стали как минимум 13 человек, среди них — двое несовершеннолетних. Украинские военные ударили по площади Бакинских комиссаров в Куйбышевском районе: снаряды попали в автобусную остановку, магазин и банк.

Утром 20 сентября обстрелы продолжились, информации о пострадавших пока нет. Фотокорреспондент и публицист ИА «Аналитическая служба Донбасса» Денис Григорюк напомнил, что такие обстрелы в Донецке происходят почти ежедневно, причем ВСУ бьют не только по приграничным районам, но и по центру города.

«Какой-то военной цели они не преследуют: удары наносятся по инфраструктуре, рынкам, школам, больницам, остановкам общественного транспорта, дворцам культуры и так далее. Как можно догадаться, никаких военных объектов там нет, артиллерия союзных войск оттуда не стреляет», — подчеркнул он.

Зачем обстреливать мирные города

По мнению Григорюка, атаки на мирные города объясняются просто: преступный киевский режим не может добиться побед на фронте, поэтому нужны другие громкие «достижения». Президент Украины Владимир Зеленский и его соратники пытаются добиться ответных ударов со стороны России и союзных сил, считает собеседник «360».

«Тогда на Западе поднимется вой. У Киева будет еще один повод, чтобы требовать от ЕС и США военной и финансовой помощи или даже вступления в НАТО», — отметил он.

У обстрелов есть и другая цель — запугать жителей республик и заставить поверить, будто Москва их не защитит.

Обстрелами Украина пытается сказать: «Вы находитесь не в безопасности, мы вас достанем снарядами где угодно». Это терроризм в чистом виде, запугивание местного населения, которое еще в 2014 году отказалось жить в нацистском государстве Денис Григорюк фотокорреспондент и публицист ИА «Аналитическая служба Донбасса».

Сорвать референдумы

Глава представительства Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник заявил в эфире «Соловьев Live», что ВСУ усилили обстрелы после заявлений о референдуме.

«Свой выбор жители Донбасса сделали еще в 2014 году, на референдуме о самоопределении ЛНР, и все эти годы верили, что обязательно последует второй, который осуществит нашу мечту вернуться домой — в Российскую Федерацию», — привел слова зампредседателя ОП ЛНР Лины Вокаловой Telegram-канал «Луганский информационный центр».

Тем не менее Григорюк усомнился, что усиление обстрелов связано с предстоящими референдумами, ведь «Донбасс уже давно является Россией», осталось закрепить это на юридическом уровне. Иначе, по его мнению, обстоят дела в Херсоне и Запорожье — там Украина действительно пытается повлиять на желания населения.

Украинская сторона никогда не отрицала, что пытается таким образом повлиять на людей на освобожденных территориях. А Донбасс они утратили давно и смирились с этим, поэтому уничтожают все здесь, чтобы России было сложнее здесь восстанавливать мирную жизнь после боевых действий Денис Григорюк фотокорреспондент и публицист ИА «Аналитическая служба Донбасса».

При этом Григорюк уверен, что референдумы пройдут вне зависимости от атак — вероятнее всего, в цифровом формате и только в некоторых населенных пунктах, в том числе в Донецке, Горловке, Макеевке, Ясиноватой и других городах, подвергающихся постоянным обстрелам.

«Пришло время юридически закрепить желание Донбасса вернуться в Россию. Вопрос лишь в том, что будет с территориями, которые еще не освобождены», — подытожил он.

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