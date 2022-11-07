Будет ли наступление ВСУ на Херсон. Оценка эксперта | 360°

Эксклюзив 07 ноября 2022, 12:18 ВСУ слишком истрепаны для серьезного наступления Военный журналист Борзенко оценил прогноз Вучича по возможной битве за Херсон Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Президент Сербии Александр Вучич заявил, что возможная битва за Херсон будет иметь решающее значение в конфликте на Украине. По мнению политика, Вооруженные силы России и ВСУ будут использовать тысячи танков, летательных аппаратов и артиллерии. Этот прогноз в беседе с «360» оценил заместитель главного редактора еженедельника «Литературная Россия», военный журналист Алексей Борзенко. Он обратил внимание, что силы противника серьезно истрепаны, а на Херсонском направлении российские войска организовали эшелонированную оборону.

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Далее — прямая речь.

Как происходит наступление

Теоретически во время наступления происходит прорыв, в который вводятся войска: большие соединения, практически все, что есть на этом участке фронта, их задействуют до конца, разрезается оборона противника на две части. Потом этот прорыв усиливается, противника заставляют отступить, берут территорию.

Это битва и человеческих ресурсов, и техники — все вместе. Потому что, чтобы пройти вперед, нужно сначала уничтожить технику, а после — уже личную силу, только потом можно о чем-то говорить.

Не знаю, когда будет это наступление, будет ли оно. ВСУ очень истрепаны, у них нет сил, чтобы провести серьезное наступление. Здесь нужно большое количество войск. Они берегут своих профессионалов, они у них еще есть, но не в таком большом количестве, которое бы на что-то повлияло.

В принципе, противник может организовать это наступление и может его провести, но у нас там глубокоэшелонированная оборона. Если что-то начнется, мы успеем вовремя перекинуть часть подразделений из других мест.

То есть не так это просто — пошли и завоевали. По идее, это последнее, что у них есть. Потому что, если они сдадутся там, у них остается еще линия на той стороне Днепра, это Запорожье, потом оборона Киева, оборона Львова, Одесса, Николаев — нам придется брать. То есть это только начало пути освобождения.

РИА "Новости"

Пауза должна чем-то закончиться

В ближайшее время все выяснится, потому что эта, образно говоря, пауза должна чем-то закончиться. А закончиться она может только чьим-то наступлением. Либо их, либо нашим. Мы ждем с их стороны, а дальше будет наше наступление.

Мы должны понимать масштабы. Если размещаем по одному человеку на километре — это 1200 человек, а если размещаем цепью, через каждые 10 метров, это 120 тысяч. Представляете себе масштабы. Обычно в таком режиме наступают, идут в атаку.

ВСУ могут пойти в наступление и на другом участке фронта. Поэтому остается стратегически ждать. Но в районе Херсона у нас, я повторюсь, глубокоэшелонированная оборона. Население города мы вывезли, как и население сел и дачных поселков. Поэтому сейчас ждем, где они начнут.