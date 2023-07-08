Эксклюзив 08 июля 2023, 06:37 ВСУ продемонстрировали «абсолютно провальную тактику». Киев бросает личный состав в попытках сберечь западную технику Аналитик Онуфриенко: ВСУ демонстрируют абсолютно провальную тактику

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Российские военные продолжают продвигаться в зоне проведения спецоперации. Украинские боевики перебрасывают подразделения, но только теряют личный состав. ВСУ демонстрируют абсолютно провальную тактику, заявил «360» военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко.

Далее — прямая речь.

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Самое уязвимое место Украины

Начну с цитат наших оппонентов. Бывший командующий французской армией Жан Бернар Пинатель говорит: «Мы наблюдаем противостояние между ядерной державой и страной, которую спонсируют англосаксы, но которая не имеет значительного технического и человеческого потенциала. Самым большим недостатком Украины является не количество военной техники, которая к слову не всегда качественная, ведь Запад поставляет Киеву устаревшее оборудование. Самое уязвимое место Украины — это ее люди, точнее их отсутствие. Ее лучшие бойцы давно уже мертвы».

И продолжает дальше: «сами украинцы признают, что они выпускают четыре тысячи снарядов в день, а Россия 20 тысяч. Я также убежден, что соотношение потерь в технике и личном составе пять к одному в пользу России. И это может быть даже не завышенные данные».

РИА «Новости»

Вторит ему и ветеран Вест-Пойнта, переписка которых стала известна благодаря Ходорковскому. Там говорится о том, что через три недели после начала «контрнаступа» Киев применяет тактику забрасывания пушечным мясом наших позиций. То есть, так как сгоревшие Leopard и Bradley плохо смотрятся и воспринимаются Западом, влияют на их помощь, их берегут, стараются не бросать в бой, а просто на легкой брони и джихад-мобилях перебрасывают личный состав к нашим позициям. Те спешиваются, после чего идут в атаку волна за волной, ветераны Вест-Пойнта выражают надежду, что если так будет продолжаться еще две недели, то в конце концов русских продавят.

Но суть-то в том, что как раз с тех пор две недели прошли, и мы видим, что не продавили.

Успеха у ВСУ нет

Ветераны Вест-Пойнта писали о том, что удалось пройти две мили и занять Макаровку, но как мы знаем на сегодняшний день на этом линия фронта там и остановилась. Это самый большой успех Вооруженных сил Украины. Они <…> топчутся южнее Макаровки.

Наибольший успех за последнюю неделю у них, казало бы, был достигнут южнее Артемовска в Клещеевке. Им удалось занять высоту, но пятая армия к вечеру уже отбила эту позицию. И там очень тяжелая ситуация, потому что противник контролирует высоты западнее Клещеевки, сама Клещеевка в низине, но тем не менее наши ребята держатся даже и там.

РИА «Новости»

Противник перебрасывает силы и к Артемовску, понятно, что это для него политически важная позиция и он будет тоже пытаться охватить Артемовск и со стороны Клещеевки, и со стороны Северска, в районе Хромово и Берховского водохранилища. Но пока успеха нет и там.

Попытки наступления в Раздоловке, это южнее Северска, так же оказались неудачными. Им удалось отодвинуть наши войска несколько дней назад на 150 метров, но эти позиции мы вернули.

А вот севернее от Северска, по другую сторону Северного Донца, невзирая на переброску двух бригад — около 10 тысяч человек было переброшено противником на это направление, — приостановить наше наступление не удается. Замедлить да, получается, мы медленно берем опорник за опорником. <…> Тоже самое происходит северо-восточнее Купянска. Не только разбить и отбить наши войска в районе Синьковки не получается — это пять-шесть километров до окраин Купянска, — но также и ликвидировать плацдарм, который мы создали <…>. Там тоже мы уверенно держимся.

Демонстрация провальной тактики

То есть фактически противник на сегодняшний день демонстрирует абсолютно провальную тактику. Наиболее характерно — это конечно Пятихатки и Антоновский мост.

Начав наступление на Запорожском фронте с целью выхода к Бердянску и Мелитополю, второй месяц бороться за Пятихатки, которые до сих пор находятся в нейтральной зоне — это по меньшей мере смешно.

РИА «Новости»

Что касается Антоновского моста, то как мы говорили в начале этих событий, наихудший сценарий для Киева — это по ночам перебрасывать туда по взвод-два, которые потом днем уничтожаются нашими войсками. Именно это мы сейчас наблюдаем, причем уничтожение идет с помощью артиллерии и авиации. Личный состав мы бережем.

То есть это действительно перемалывание того, пушечного мяса, которое сейчас судорожно Киев собирает по подконтрольным территориям, просто хватая мужиков на улице и без всякой подготовке бросая их на фронт. Это просто ликвидация населения.