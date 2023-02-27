Эксклюзив 27 февраля 2023, 19:35 ВСУ признают поражение. Нехватка западного вооружения заставит Украину отступить Военный эксперт Михайлов: у ВСУ закончатся боеприпасы, и им придется оставить Донбасс Ministry of Defense of Ukraine

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Российская армия продолжает активно продвигаться на Донецком направлении, практически каждый день демонстрируя успехи. В рядах ВСУ наблюдаются колоссальные потери, украинцам не хватает боеприпасов. Западное вооружение скоро закончится, поэтому в ближайшие дни может случиться слом ситуации на фронте. Об этом «360» заявил военный эксперт, специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов.

Далее — его прямая речь

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Удар по украинскому центру радиоэлектронной разведки

Из сегодняшнего брифинга Минобороны в исполнении генерала Коношенкова я бы отметил несколько моментов. Например, уничтожение центра радиоэлектронной разведки украинских войск в Броварах в Киевской области. Это важная военная цель. Подобные центры занимаются перехватом сообщений, разведывательных данных, обнаружением воздушных целей. Все зависит от характеристик оборудования, которое там было установлено. Четко сложно понять, насколько оно было серьезным.

В обеспечении безопасности киевской столицы сейчас появилась брешь. Теперь гораздо легче будет работать.

Его, конечно, постараются восстановить. В любом случае это произойдет нескоро. Подобные объекты очень дорогостоящие. Я уверен, что там было много натовской специальной техники. Сейчас украинская сторона будет задумываться над тем, чем можно заменить уничтоженное российской армией.

Уничтожение центра спецопераций «Запад»

Второй момент, который я бы отметил, — уничтожение оперативного центра спецопераций. Это элитное подразделение, где в каждого бойца вкладывают десятки миллионов рублей, а зачастую, и долларов, в зависимости от специализации.

В подобный центр деньги вкладывали, конечно, не украинцы, а американцы. И готовили бойцов тоже они. Уничтожение подразделения — это большой успех.

Кто командовал этим отрядом, не знаю, тут можно домысливать все что угодно. В любом случае, мне кажется, сейчас всеми силами специальной операции командует номинально Украина, неофициально — это инструкторы НАТО, которые дают указание, как и где работать.

РИА «Новости»

Сейчас украинские военные получают все современные данные разведки благодаря сотрудничеству с западными странами — точнее, с разведкой США. Самолеты вдоль границ летают, где они могут позволить себе летать, собирают разведданные и передают их на землю.

Уже там данные аккумулируют и выдают в той мере, в которой необходимо. Вполне вероятно, что некоторые сведения разведки Украина даже не знает.

В любом случае сейчас уничтожение подобного центра подготовки сил специальных операций — огромный успех. Думаю, что теперь уменьшится количество диверсионно-разведывательных групп, которые попытаются прорваться через линию боевых столкновений для нанесения ударов, выполнения определенных задач в тылу у российских войск и так далее.

Успехи на Донецком направлении

Третий момент — продвижение на Донецком направлении. Это было очевидно. Это основная наша задача. Мы видим успехи как добровольческих подразделений, так и штурмовиков «Вагнера», российских вооруженных сил, которые поддерживают штурмовые отряды.

Практически каждый день видим доклады об освобождении тех или иных населенных пунктов, уничтожении опорных пунктов ВСУ.

Тяжело складывается ситуация для противника в районе Артемовска, Авдеевки. Постепенно отмечается продвижение российских войск на Донецком направлении по всей линии боевых столкновений.

ВСУ придется оставить Донбасс

Украине не хватает сейчас боеприпасов, хотя многие эксперты говорят, что они есть. Либо их не успевают подвозить, потому что мы перекрываем все дороги.

Стараемся по максимуму не допустить подвоза боеприпасов, медикаментов. Отсюда и колоссальные потери ВСУ.

Каждый день на Донецком направлении фиксируют несколько сотен убитых украинских военных. Сейчас им остается только признавать, что придется оставлять Донбасс, Артемовск, если они успеют уйти до окружения. И наверняка придется принимать тяжелое решение об отступлении для обороны Киева.

Западные вооружения уже поступили, как говорят эксперты, но этого так мало, что в ближайшие дни, думаю, мы увидим уничтожение того минимума нового вооружения и слом ситуации на фронте.