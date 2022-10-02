ВСУ применили тактику «Талибана». Но российским военным отступать некуда | 360°

Эксклюзив 02 октября 2022, 10:04 Поделиться Telegram

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Viber ВСУ применили тактику «Талибана». Но российским военным отступать некуда «Голос Мордора»: ВСУ использовали стратегию «Талибана» при наступлении в Донбассе Минобороны Украины

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Украинские военные в ходе наступления на позиции военнослужащих ВС РФ воспользовались тактикой «Талибана»*, применяя легкие пикапы при захвате ключевых точек. Российским военным отступать некуда, им предстоит справиться с угрозой существования для мирных сел и городов. Об этом для Telegram-канала «360» написал автор Telegram-канала «Голос Мордора».

Далее — прямая речь автора.

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Вот помню, все когда-то ругали российский экономический блок. Мол, роста нет никакого, деньги экономят, а то и вообще агенты Госдепа и Международного Валютного фонда на зарплате.

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Но, как оказалось, в условиях санкций Россия очень хорошо держит удар, в том числе и благодаря этим самым экономистам, которые чьи-то там «агенты». Магазины полны, инфляцию держат в узде, а курс нацвалюты укрепился уже до неприличия, что, кстати, даже имеет и кое-какой негатив.

Тонко оказалось в другом, самом неожиданном месте. В самом важном сейчас. И проблема даже не в том, что оставили какое-то село, или населенный пункт, а в том, что до этого все неделю орут, что ситуация критическая. В ответ: «Не ссыте, все под контролем, а военкоры просто паникеры какие-то». А по итогу получается то, что получается. И дело не в мужиках, которые сидят в окопах. Они-то там до конца сидят, не сдают позиции. Но когда орда прет, невзирая на потери, никакие супергерои ничего сделать не в состоянии, если их тупо мало.

Нашим уходить некуда

И тактика врага уже знакомая, тачаночная, или та, которую использовали талибы*, моментально добравшись до Кабула. Активное использование пикапов с ЗУшками и крупнокалиберными пулеметами и рейдовые броски с захватами каких-то ключевых точек, куда потом уже подтягивается тяжелая бронетехника.

Понятно, что американцы в Афганистане с этим ничего не могли сделать, но это потому, что они и так из Афганистана уходили.

А нашим куда уходить? Все, ребят, Россия. Сдача своих сел и городов. Вопрос не к тем, кто на передке, разумеется.

И я не знаю — может, это такой хитрый план в Генштабе: подождать, а потом спокойно спуститься с горы и спокойно взять все стадо. Но вот только стадо уже под горой. И на гору долетает. Хоть и редко, но все точнее.

Нужны хорошие новости

И самое удивительное то, что пресс-служба Минобороны молчит до последнего. Вообще ни слова. Ребят, вы не в курсе, что есть Telegram-каналы, которые читают миллионы людей? И на этом фоне получается, что вы тупо игнорируете ситуацию. Понятно, что на мнение простых читателей, тех же Telegram-каналов, вам плевать, но это тот самый народ, который вы присягали защищать до последнего.

Так, может, пора уже сделать что-то с информационной политикой? Никто не просит создать российского Арестовича для лопухов, но можно же доносить правду и объяснять, как это получилось? Пусть это и очень неприятно будет.

Зарекался я как-то не критиковать военных. Но считайте, что и я соврал. Не выдержал просто. Потому что когда каждые полчаса ищешь сводки с мест и нервничаешь, то потом вообще хрень какая-то на душе. И мужиков жаль, которые до последнего на рубежах стоят. Они — настоящая элита страны, ее гордость.

А то, что победа будет за нами — верю и не сомневаюсь. По-другому и быть не может. Только хотелось бы, чтоб мужиков в живых осталось как можно больше, да и побыстрее все было. И новости хорошие очень нужны. Всем нужны.

*«Талибан», талибы — террористическая организация, запрещена в РФ.

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