Эксклюзив 10 марта 2023, 19:36 «Украинские летчики станут целью». ВСУ предрекли проблемы из-за американских планирующих авиабомб Военный эксперт Орлов: летчики ВСУ станут целью из-за американских авиабомб JDAM Joint Direct Attack Munition (JDAM) — высокоточные планирующие авиабомбы американской фирмы Boeing / Викимедиа

Читать 360tv в

Украинские СМИ сообщили о первом применении ВСУ американских планирующих авиабомб JDAM. Эксперт Центра военно-политической журналистики Владимир Орлов рассказал «360» об особенностях этого боеприпаса, а также объяснил, как российская ПВО справится с угрозой.

Далее — прямая речь.

Это было ожидаемо

То, что сбросили под Артемовском, — планирующая авиационная бомба. По всей видимости, это был тест, они опробовали технологию. Думаю, будет еще несколько попыток пробных сбросов, прежде чем ВСУ начнут применять этот боеприпас более широко.

На самом деле, о поставках JDAM было известно давно. Так что их применение ожидаемо.

До сих пор у ВСУ стоял вопрос об адаптации существующего авиапарка к этому виду боеприпасов. По всей видимости, американские и европейские инженеры задачу решили и разобрались, как подвесить эти бомбы под крыло старых советских самолетов, которые есть на вооружении Украины и которые Европа собирает для них по сусекам со всего мира.

Вероятно, решили вопрос и с целеуказанием, то есть введением координат в корректирующее устройство боеприпаса.

Небо под контролем

Но теперь у них неизбежно возникнет другая проблема. Особенность планирующей авиабомбы заключается в том, что для того, чтобы она могла пролететь свои, скажем так, «паспортные данные» — 50-70 километров, самолет должен сбрасывать ее где-то примерно с высоты 10-15 километров. В таком случае он, конечно, попадет в поле зрения российской ПВО.

Боеприпас JDAM готовят к загрузке на истребитель F-14B Tomcat, 2003 год, США / Викимедиа

Если украинские летчики будут применять JDAM с малых высот, стараясь пройти ниже линии визирования наших радаров ПВО, то в этом случае дальность сброса будет не очень большой.

Если же ВСУ хотят использовать JDAM для поражения целей в глубине нашего оперативно-тактического построения, в таком случае им придется подлетать на достаточно большой высоте. Тогда, конечно, украинские летчики станут целью.

У нас есть аналоги американских планирующих авиационных бомб на вооружении, хотя они имеют несколько меньшую паспортную дальность полета. Российская армия обладает сопоставимым вооружением: мы видели примеры применения нашими Вооруженными силами таких планирующих управляемых авиабомб.

Военнослужащий в машине боевого управления сил противовоздушной обороны России во время работы по целям противника в небе / РИА «Новости»

Нельзя сказать, что американцы предоставили Украине какую-то новую технологию. Да и дело не совсем в технологии. Суть всегда в том, как технологию используют, есть ли против нее противоядие у другой стороны.

У ВСУ, например, нет противоядия от наших планирующих авиационных бомб, потому что у них система ПВО построена на засадном принципе. Де-факто они не могут отбивать серьезные авиационные удары. У нас ситуация обратная: российская система ПВО развернута, мы контролируем небо.