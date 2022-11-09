«Истощение человеческого ресурса». ВСУ предпринимают имиджевые попытки прорыва в ЛНР | 360°

Эксклюзив 09 ноября 2022, 17:34 «Истощение человеческого ресурса». ВСУ предпринимают имиджевые попытки прорыва в ЛНР Военный эксперт Дандыкин заявил об имиджевом «наступлении» ВСУ в ЛНР Советский танк Т-72, который стоял на вооружении в Польше и был передан ВСУ / РИА «Новости»

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Попытки наступления ВСУ на Луганском направлении нельзя назвать серьезными. Украинская армия совершает их для поддержания имиджа, заявил в разговоре с «360» капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин.

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Далее — прямая речь.

Имиджевые атаки

Они (ВСУ — прим. ред.) пытаются резать коммуникации и отрезать группировку российских Вооруженных сил под ЛНР. После Харькова там постоянно идут бои, и, наверное, это еще какие-то имиджевые атаки.

Рядом наша граница, там тоже сейчас жарко. Ну и потом, у ВСУ такие небольшие вылазки и контрудары. Для нас это, наверное, хорошо, потому что, когда находишься в обороне, у тебя есть больше возможностей уничтожать и изматывать врага.

Такие атаки, которые происходят почти что каждый день, приведут к истощению и человеческого ресурса, и не только.

Мы говорим «пушка стреляет», но она вечно стрелять не может. Стволы нужно заменять.

По этому направлению они прощупывают нашу линию фронта. Раньше по стыкам можно было атаковать, ударить по флангам. Сейчас мобилизованные ребята встали в строй, боевые порядки нашего войска уплотнились, новые части все подходят и подходят.

Как видим, такие попытки (наступления ВСУ — прим. ред.), как правило, оборачиваются для них большой кровью.