31 марта 2023, 01:12
ВСУ потеряли ракету «Гром — 2». Российская система ПВО собьет и остальные
Военный эксперт Дандыкин назвал сбитую ракету «Гром — 2» качественной работой ПВО России
Российские войска впервые с начала спецоперации силами противовоздушной обороны сбили украинскую ракету «Гром — 2». По своим характеристикам она напоминает «Искандер», но в отличие от российских аналогов таких снарядов у Украины немного. Об этом «360» рассказал военный эксперт и капитан 1 ранга запаса Василий Дандыкин.
Далее — его прямая речь.
Ключ к уничтожению
«Гром — 2» — это оперативно-тактический ракетный комплекс, который давно разрабатывался Украиной, еще до начала спецоперации. Им занимался «Южмаш». В советское время завод выпускал космические ракеты «Зенит», а также стратегический ракетный комплекс «Сатана», который пока еще находится на оснащении, но снимается с вооружения по мере поступлений «Сармата».
Это баллистическая, твердотопливная одноступенчатая ракета. С дальностью примерно как у «Искандера» — до 500 километров в поставках для ВСУ, а на экспорт — порядка 280 километров. Она добивает и до российских регионов, которые находятся недалеко от Москвы, и до Крыма, который они, как известно, хотят «взять». Я не думаю, что у ВСУ много таких ракет, но тем не менее, это факт.
Ракету, которая летит по такой же траектории, как наш «Искандер», достаточно не просто сбить. Но наши ребята из противовоздушной обороны это сделали. Поэтому ключ к уничтожению подобных ракет у нас есть — системы противовоздушной обороны, которые могут работать по таким скоростным ракетам.
Это говорит о том, что наша противовоздушная оборона сбивает не только снаряды HIMARS, «Ольха» и прочие разные мелкие мишени. Но сбивает и ракеты, которые летят со скоростью, близкой к гиперзвуковой. Это очень важный момент. Скорее всего, это произошло в результате использования комплекса «С-400».
При этом наш тактический ракетный комплекс уже отработан, в отличие от украинского. Еслиу них единичные экземпляры, то у нас он уже стоит на вооружении в большом количестве бригад. Скорее всего, выстрел «Градом — 2» имел для Украины больше психологическое воздействие, а для нас подтверждение эффективности противоракетной и противовоздушной обороны.
Также не исключено, что пуск был опытный, потому что испытания проводились, но на вооружение ее до сих пор не приняли. Поэтому собьют и остальные. Не думаю, что их сейчас много. Экономика и ВПК Украины находятся не в том состоянии, чтобы заниматься выпуском снарядов.
Киевский режим занервничал
Проехавший по южным областям [президент Украины Владимир] Зеленский заявил что ВСУ продолжат оборонять Артемовск. Но также они сейчас ведут бои за Авдеевку, которую окружают наши войска. Украинское командование бросает в бой все новые резервы. Уже не только тероборону или недавно мобилизованных, но и части подготовленные на Западе.
Ну, а мы работаем. Работает и ВКС, и артиллерия, а в Артемовске действуют штурмовики, которые в центре города сейчас ведут боевые действия. На этом фоне чувствуется нервическое состояние киевских властей, начиная от Зеленского, заканчивая другими фигурами менее масштабными. Сейчас они продолжают анонсировать свое наступление сразу в нескольких местах. Это такая игра, как в картах с шулерами, чтобы нас развести.
Но я думаю, что ситуация, которая случилась осенью 2022 года не повторится. Мы сделали выводы и противник получит отпор, если такое произойдет. Они говорят, что перейдут в наступление, когда подсохнут дороги. Это может быть конец апреля. А может, захотят испортить нам День Победы. Как они говорят — «ударить по военному параду».
Но все это прикрывается требованиями дать ВСУ все больше и больше оружия. Дошло до того, что Украина потребовала разместить на территории ядерное оружие. Очевидно, что они понимают слабость своего положения из-за большой потери наиболее квалифицированного состава войск, которые начинали боевые действия.
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ВСУ
Специальная военная операция РФ на Украине
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