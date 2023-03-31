Эксклюзив 31 марта 2023, 01:12 ВСУ потеряли ракету «Гром — 2». Российская система ПВО собьет и остальные Военный эксперт Дандыкин назвал сбитую ракету «Гром — 2» качественной работой ПВО России РИА «Новости»

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Российские войска впервые с начала спецоперации силами противовоздушной обороны сбили украинскую ракету «Гром — 2». По своим характеристикам она напоминает «Искандер», но в отличие от российских аналогов таких снарядов у Украины немного. Об этом «360» рассказал военный эксперт и капитан 1 ранга запаса Василий Дандыкин.

Далее — его прямая речь.

Ключ к уничтожению

«Гром — 2» — это оперативно-тактический ракетный комплекс, который давно разрабатывался Украиной, еще до начала спецоперации. Им занимался «Южмаш». В советское время завод выпускал космические ракеты «Зенит», а также стратегический ракетный комплекс «Сатана», который пока еще находится на оснащении, но снимается с вооружения по мере поступлений «Сармата».

Это баллистическая, твердотопливная одноступенчатая ракета. С дальностью примерно как у «Искандера» — до 500 километров в поставках для ВСУ, а на экспорт — порядка 280 километров. Она добивает и до российских регионов, которые находятся недалеко от Москвы, и до Крыма, который они, как известно, хотят «взять». Я не думаю, что у ВСУ много таких ракет, но тем не менее, это факт.

U.S. Department of Defense / U.S. Department of Defense

Ракету, которая летит по такой же траектории, как наш «Искандер», достаточно не просто сбить. Но наши ребята из противовоздушной обороны это сделали. Поэтому ключ к уничтожению подобных ракет у нас есть — системы противовоздушной обороны, которые могут работать по таким скоростным ракетам.

Это говорит о том, что наша противовоздушная оборона сбивает не только снаряды HIMARS, «Ольха» и прочие разные мелкие мишени. Но сбивает и ракеты, которые летят со скоростью, близкой к гиперзвуковой. Это очень важный момент. Скорее всего, это произошло в результате использования комплекса «С-400».

РИА «Новости»

При этом наш тактический ракетный комплекс уже отработан, в отличие от украинского. Если

Также не исключено, что пуск был опытный, потому что испытания проводились, но на вооружение ее до сих пор не приняли. Поэтому собьют и остальные. Не думаю, что их сейчас много. Экономика и ВПК Украины находятся не в том состоянии, чтобы заниматься выпуском снарядов.

Киевский режим занервничал

Проехавший по южным областям [президент Украины Владимир] Зеленский заявил что ВСУ продолжат оборонять Артемовск. Но также они сейчас ведут бои за Авдеевку, которую окружают наши войска. Украинское командование бросает в бой все новые резервы. Уже не только тероборону или недавно мобилизованных, но и части подготовленные на Западе.

Ну, а мы работаем. Работает и ВКС, и артиллерия, а в Артемовске действуют штурмовики, которые в центре города сейчас ведут боевые действия. На этом фоне чувствуется нервическое состояние киевских властей, начиная от Зеленского, заканчивая другими фигурами менее масштабными. Сейчас они продолжают анонсировать свое наступление сразу в нескольких местах. Это такая игра, как в картах с шулерами, чтобы нас развести.

Официальный сайт президента Украины / Официальный сайт президента Украины

Но я думаю, что ситуация, которая случилась осенью 2022 года не повторится. Мы сделали выводы и противник получит отпор, если такое произойдет. Они говорят, что перейдут в наступление, когда подсохнут дороги. Это может быть конец апреля. А может, захотят испортить нам День Победы. Как они говорят — «ударить по военному параду».

Но все это прикрывается требованиями дать ВСУ все больше и больше оружия. Дошло до того, что Украина потребовала разместить на территории ядерное оружие. Очевидно, что они понимают слабость своего положения из-за большой потери наиболее квалифицированного состава войск, которые начинали боевые действия.