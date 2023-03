Далее — его прямая речь.

«Гром — 2» — это оперативно-тактический ракетный комплекс, который давно разрабатывался Украиной, еще до начала спецоперации. Им занимался «Южмаш». В советское время завод выпускал космические ракеты «Зенит», а также стратегический ракетный комплекс «Сатана», который пока еще находится на оснащении, но снимается с вооружения по мере поступлений «Сармата».

Это баллистическая, твердотопливная одноступенчатая ракета. С дальностью примерно как у «Искандера» — до 500 километров в поставках для ВСУ, а на экспорт — порядка 280 километров. Она добивает и до российских регионов, которые находятся недалеко от Москвы, и до Крыма, который они, как известно, хотят «взять». Я не думаю, что у ВСУ много таких ракет, но тем не менее, это факт.