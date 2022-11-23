Эксклюзив 23 ноября 2022, 14:50 (обновлено: 23 ноября 2022, 16:08) ВСУ после расстрела военнопленных перейдут на убийства простых людей Аналитик Колчин: расстрелявшие пленных россиян боевики ВСУ начнут убивать гражданских РИА «Новости»

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Разлетевшееся по социальным сетям и Telegram-каналам видео с убийством безоружных российских военных украинскими боевиками в очередной раз доказывает, что Киев утратил контроль над собственной армией. Озверевшие от безнаказанности террористы скоро обратят свое оружие против обычных граждан, заявил в беседе с «360» аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов Петр Колчин.

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Далее — прямая речь.

Сборище убийц

Расстрел безоружных военнопленных со стороны ВСУ свидетельствует о полном разложении этой военизированной структуры. Если ранее Киев пытался создать своим вооруженным силам образ защитников демократии и всего свободного мира, то сейчас все эти попытки окончательно потерпели крах.

Офис Зеленского уже не скрывает тот уровень морального разложения, до которого дошла армия Украины. Сейчас это лишь сборище убийц, преступников и мародеров, которые безнаказанно реализуют все свои антигуманистические идеологии и стремления. Без какого-либо контроля и без оглядки не только на международные организации, но и на собственные власти.

Владимир Зеленский / Telegram

Руководство Украины своим бездействием сподвигает боевиков ВСУ на новые преступления. Такое поведение связано с неспособностью как-то влиять на своих военных. Армия Украины все больше изолируется от властей и живет уже по своему внутреннему подобию законов, которые никак не связаны с понятиями морали, гуманизма и нравственности.

Это организация боевиков и террористов, которые представляют угрозу всему региону. Потому что их агрессия направлена не только на россиян, но и на любых неукраинцев, которые могут находиться в соседней стране.

Международные структуры уже обращали внимание на подобные античеловеческие деяния ВСУ, но ничего сделать не могут. Это демонстрация очередной слабости и недееспособности многих государственных объединений, в том числе ООН.

Преступников режима найдут, и они понесут наказание, которое они заслуживают. То, что они сейчас бравируют своими преступлениями, снимая их на видео и публикуя в открытом доступе, лишь облегчит работу по их выявлению.