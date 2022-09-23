ВСУ понесли потери в оккупированных ими Славянске и Краматорске | 360°

ВСУ понесли потери в оккупированных ими Славянске и Краматорске
Военный эксперт Дандыкин: ВСУ понесли большие потери в преддверии референдумов
РИА «Новости»
В день начала референдумов в ДНР, ЛНР и на зачищенных от ВСУ территориях Запорожской и Херсонской областей Минобороны России сообщило о больших потерях численного состава противника за последние сутки. Капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с «360» отметил, что активные действия союзных сил и старт народного голосования — взаимосвязанные события.
Далее — его прямая речь.
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Самая важная новость сегодня — старт референдумов в ДНР, ЛНР и на освобожденных территориях, в Херсонской и Запорожской областях.
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С этим связана и активность союзных сил. Шло подавление противника. В итоге у ВСУ безвозвратные потери исчисляются сотнями. Много раненых украинских и наемных военных.
Надо отметить хорошую работу нашей системы ПВО, которая научилась сбивать хваленые американские ракеты HIMARS.
РИА «Новости»
За сутки силами ВС России сбито три самолета противника, которые ВСУ применили в наступательных мероприятиях. Это МиГ-29 и два штурмовика Су-25.
Также продолжается контрбатарейная борьба. Минобороны заявило о множестве уничтоженных артиллерийских позиций. Это говорит о пресечении всякой попытки контрнаступлений со стороны противника. Причем используются бесконтактные способы атак: с помощью ВКС, ракетчиков, артиллеристов и танкистов.
Примечательно, что наибольшие потери противник понес как раз в двух знаковых городах, которые остались под оккупацией киевского режима, — в Славянске и Краматорске. Там ВСУ понесли ощутимые потери
Василий Дандыкин
капитан первого ранга запаса, военный эксперт.
Союзные силы продолжают наступать на Донецком направлении. У них там приличные успехи.