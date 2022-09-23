ВСУ понесли потери в оккупированных ими Славянске и Краматорске | 360°

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ВСУ понесли потери в оккупированных ими Славянске и Краматорске

Военный эксперт Дандыкин: ВСУ понесли большие потери в преддверии референдумов

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В день начала референдумов в ДНР, ЛНР и на зачищенных от ВСУ территориях Запорожской и Херсонской областей Минобороны России сообщило о больших потерях численного состава противника за последние сутки. Капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с «360» отметил, что активные действия союзных сил и старт народного голосования — взаимосвязанные события.

Далее — его прямая речь.

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Самая важная новость сегодня — старт референдумов в ДНР, ЛНР и на освобожденных территориях, в Херсонской и Запорожской областях.

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С этим связана и активность союзных сил. Шло подавление противника. В итоге у ВСУ безвозвратные потери исчисляются сотнями. Много раненых украинских и наемных военных.

Надо отметить хорошую работу нашей системы ПВО, которая научилась сбивать хваленые американские ракеты HIMARS.

РИА «Новости»

РИА «Новости»

За сутки силами ВС России сбито три самолета противника, которые ВСУ применили в наступательных мероприятиях. Это МиГ-29 и два штурмовика Су-25.

Также продолжается контрбатарейная борьба. Минобороны заявило о множестве уничтоженных артиллерийских позиций. Это говорит о пресечении всякой попытки контрнаступлений со стороны противника. Причем используются бесконтактные способы атак: с помощью ВКС, ракетчиков, артиллеристов и танкистов.

Примечательно, что наибольшие потери противник понес как раз в двух знаковых городах, которые остались под оккупацией киевского режима, — в Славянске и Краматорске. Там ВСУ понесли ощутимые потери

Василий Дандыкин

капитан первого ранга запаса, военный эксперт.

Союзные силы продолжают наступать на Донецком направлении. У них там приличные успехи.

ВСУ

Армия

Специальная военная операция РФ на Украине

Референдумы о присоединении к России

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