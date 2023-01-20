Эксклюзив 20 января 2023, 23:04 ВСУ перевели оборону Соледара в виртуальную реальность Военный аналитик Онуфриенко: генштаб Украины продолжает виртуально оборонять Соледар Телеканал «360»

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ЧВК «Вагнер» продолжает продвигаться по Артемовску, захватывая позиции противника. Генштаб Украины в это время сообщает об обороне Соледара, который находится под контролем российских военных. О ситуации в зоне проведения спецоперации «360» рассказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

Далее — его прямая речь.

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Продолжение боев в Артемовске

После взятия улицы Трудовых Резервов и части улицы Совхозной на севере Артемовска бойцы ЧВК «Вагнер» продвинулись дальше и захватили на востоке позиции противника на улице Кацубицкого и Ивана Франко. Оркестранты заняли квартал многоэтажных зданий и сейчас ведут бои в районе Большого Троицкого переулка.

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Освобождение Клещеевки позволило занять часть вражеского гарнизона, остающегося на юге и юго-западе Артемовска, и бить прямой наводкой по трассе на Константиновку.

Последняя из трех дорог на Часов Яр также находится под обстрелом. Между Соледаром и Артемовском также продолжаются бои за Параскоиевку и Красную Гору на окраинах этих населенных пунктов. Сейчас вагнеровцы штурмуют населенные пункты, расположенные севернее Соледара по дороге к Северску.

Воображаемая оборона

На Запорожском участке фронта противник сообщил о потере четырех сел, а сегодня наши военкоры пишут о наступлении, но конкретики нет. Известно лишь, что российские военные заняли стратегические высоты у Орехова, Каменского и Гуляйполя. Позиции противника и дороги к ним находятся под огневым напором российской артиллерии.

Генштаб Украины пишет, что «русские вели штурмовые действия в районе Новоселовска, Белогоровки, Краснокоповки, Соледара, Артемовска, Красной Горы» и перечисляют еще три дюжины населенных пунктов по всему фронту, где противник наносит артиллерийско-ракетные удары. В следующем сообщении пишет о том, что противник отброшен, и опять следует перечисление населенных пунктов, включая Соледар, который до сих пор Генштаб Украины героически виртуально обороняет. К северу от Серебрянки у границы с Белгородчиной ВСУ медленно ползут на запад.

Зеленский мечтает дойти до Севастополя

Противник получает все новые и новые вооружения, в том числе и беспилотники. Поставки оружия составят более 1500 единиц одной только бронетехники. Всего за время спецоперации [ВСУ] было отправлено около четырех тысяч единиц. [Президента Украины Владимира] Зеленского успокаивает, что основная масса этой техники уже находится в Европе, поэтому будет поставлена в войска Украины не позднее февраля. На самом деле, это не так.

Вооружение будет идти всю первую половину весны, но тем не менее количество оружия действительно велико. И с учетом дополнительных 100 тысяч голов пушечного мяса это позволит укомплектовать те самые армейские корпуса, с которыми киевский режим надеется начать штурм на Запорожском фронте и в конечном счете дойти до Севастополя.