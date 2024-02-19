Эксклюзив 19 февраля 2024, 18:14 ВСУ отправят из-под Киева к Авдеевке: Сырский совсем чокнулся? Обозреватель Ракитский: побег ВСУ из Авдеевки стал символом их поражения в СВО Телеканал «360»

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По данным СМИ, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский после окончательной сдачи Авдеевки принял странное решение — перебросить туда резервные подразделения из-под Киевской области. О возможных причинах этого шага порассуждал обозреватель «360» Михаил Ракитский.

Далее — прямая речь.

Новый главком ВСУ Александр Сырский во время сокрушительного провала в Авдеевке решил, судя по всему, закрепить этот отрицательный результат. Появились сообщения, что в Генштабе приняли решение отправить резервные подразделения из Киевской области под Авдеевку — якобы Сырский надеется удержать те рубежи, на которые отошли его подчиненные. Но почему главком оголяет столицу и бросает все туда, где войска потерпели фиаско?

В игру включается банальная пропаганда. На самом деле не такая уж она и простая, но так или иначе команде Зеленского сейчас помогут две вещи: либо хотя бы символичная перемога, либо, на худой конец, отсутствие новых поражений.

В заинтересованных кругах поговаривают, что одним из обещаний Сырского Зеленскому, когда шоу-президент принимал стратегическое решение о смене Залужного, было как раз то, что новый военачальник удержит Авдеевку, пока национальный лидер в зеленой вышиванке мотается по Европе и подписывает гарантии безопасности. Правда, российская армия внесла коррективы, и чем это длительное противостояние закончилось, мы с вами понимаем.

Политтехнологии в действии

Но сначала давайте закроем имиджевый вопрос. Освобождение Авдеевки для России — это, к слову, тоже ведь не только боевая победа, но еще и информационная: здесь и мотивирование солдат, что на поле боя очень важно, и все вытекающие для аудитории, что следит за происходящим. А еще поддержка наших военных и Верховного главнокомандующего — президента Путина. Скоро выборы… ну и тут мы Америку не открыли — все на поверхности и весьма логично.

Что же касается Украины, политтехнологи сыграли правильно. Что они сделали? Пока глупая машина пропаганды раскачивала кейс, мол, ВСУ отступили успешно, люди более образованные сформулировали прекрасные тезисы: «Авдеевка пала, потому что <…> Запад — американцы в частности, — плохо помогает».

И вот Newsweek стыдливо цитирует главу МИД Эстонии Маргуса Цахкна, рассказывая аудитории, что, мол, в ситуации с Авдеевкой виноват коллективный Запад. Самокритично, но это не про свободную прессу. В эту публикацию можно добавить: «Поэтому, уважаемые налогоплательщики, давайте побольше денег. Чтобы отправить их в Киев». Но таких слов, конечно, сказано не было — это так, между строк стоит понимать.

И тут же включается немецкая газета Frankfurter Allgemeine и обращается прямо туда, в Вашингтон. Мол, вы, американцы, должны дать Украине все, что вы ей обещали. Нагоняя за статейку никто не получает — мало того, аппарат Байдена пользуется случаем и снова говорит, что Зеленскому, «борцу за демократию», надо выделить миллиарды долларов!

Видите, как интересно получается? ВСУ сбежали из Авдеевки, и это помогает демократам давить на республиканцев — вот они, политические технологии, в действии.

«В чей-то карман»

А на кой черт демократам сдалась Украина? В США есть закон о лоббизме, то есть это такая причесанная коррупция. Какой-нибудь большой бизнесмен приходит к не менее большому политику и говорит: продвинешь выгодную мне инициативу — поделюсь. Конечно, все завуалировано в бюрократические формулировки, но суть именно такая. ВПК США нуждается в этом пакете помощи Украине, чтобы финансово помочь себе.

Wall Street Journal: «Благодаря конфликту на Украине ВПК США переживает резкий рост заказов». Бедолага, переживает. У кого-то еще есть вопросы, почему заокеанским партнерам выгодны конфликты? Не только на Украине, Ближний Восток — ровно такая же рабочая схема.

Генерал-лейтенант армии США в отставке Майкл Флинн в интервью Стивену Гарднеру честно признался: помогать Украине бесполезно — это лишь способ обогащения политиков и военно-промышленного комплекса. С вашего позволения процитирую спикера.

«Что произойдет с этим 61 миллиардом? Судя по бумагам, кажется, что они пойдут на Украину, некоторая часть этих средств пойдет на Украину. Что произойдет на самом деле, так это то, что они вернутся обратно в США и попадут прямо в чей-то карман. Некоторые люди заключат крупные контракты», — сказал он.

Интересное дело. Не новое, но не напомнить об этом я не мог.

Авдеевка — только начало

Давайте вернемся к Авдеевке: эксперты говорят, что там потеряли свою боеспособность лучшие подразделения ВСУ.

Почему такой важный рубеж сдали? Тут два вектора. Первый — по некоторым данным, Сырский обещал Зеленскому, как я уже говорил, удержать город, но одна из бригад ослушалась приказа и связалась с российскими военными по так называемому спасительному каналу связи, чтобы сдаться в плен. Теперь источники из СБУ открыто говорят, что с этими командирами сказано «жестко разобраться».

Второй момент, почему Авдеевка перешла в руки российской армии. Тут снова сошлемся на западную прессу. Washington Post: «У ВСУ критическая нехватка вооружения — запасов едва хватает на оборону». Оно, конечно, так, но мы с вами не забываем, почему такие статьи сейчас появляются в информационном пространстве. Все направлено на то, чтобы выбить побольше бабок, простите меня за просторечие, и сорвать на этом деле куш побольше.

А теперь вернемся к Сырскому и его планам отправить войска из-под Киева к Авдеевке. Есть ли за Авдеевкой какая-нибудь линия обороны? Куда отходили вояки из города и смогут ли они закрепиться?.. Надо еще ведь подчеркнуть, что Авдеевка — это не единственное направление, где натиск российских вооруженных сил увеличен.

Журналисты из New York Times называют пять линий: Авдеевское, Марьинское, Работинское, Кременское и Бахмутское (то есть Артемовское, как привычнее говорить в русскоязычном сегменте информационного пространства). Кстати, Wall Street Journal тоже считает, что Авдеевка — это только начало.

Десять лет Авдеевка была серьезнейшим укрепрайоном со сложными сооружениями, откуда военизированные формирования запускали смертоносные боеприпасы по Донецку. Авдеевка — это символ. Символ поражения ВСУ.