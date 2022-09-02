Эксклюзив 02 сентября 2022, 23:10 Поделиться Telegram

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Viber ВСУ останутся без иностранных наемников Военный журналист Борзенко: иностранные наемники бегут с Украины РИА «Новости»

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Российские войска за время спецоперации уничтожили около трех тысяч иностранных наемников на Украине. Число иностранцев сократилось более чем в 3,5 раза, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу. Со временем воюющих на стороне ВСУ граждан других стран станет еще меньше. Если раньше они охотно ехали на Украину за деньги, то теперь пытаются всевозможными способами вернуться обратно. Об этом «360» рассказал заместитель главного редактора еженедельника «Литературная Россия», военный журналист Алексей Борзенко.

Далее — его прямая речь.

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Уничтожение наемников

Точного числа наемников не скажет никто, даже сама Украина, потому что кто-то приезжает своими путями и вступает в части ВСУ. В связи с большой интенсивностью боев, которую мы наблюдаем в последнее время и на харьковском направлении, и на Донецкой дуге, их количество постоянно уменьшается.

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Мир наемников — это такая хитрая сеть. У них есть свои сайты, свои «болталки» в соцсетях, где они общаются между собой и определяют уровень того места, куда они едут зарабатывать деньги.

Было два или три таких случаях, когда уничтожались лагеря их подготовки. Там по 30, по 40 по 60 человек были уничтожены ракетными ударами. Как раз те точки, где группировались наемники, где оттачивалась слаженность их действий на тренировочном поле.

Только украинские окопы

Наемников становится меньше, так как никто не хочет ехать на Украину воевать. Нет всех условий бытовых, к которым они привыкли. Это не Африка, не Латинская Америка, где они походили где-то, в живых партизан постреляли, мины поставили и вернулись. Там гостиницы, девочки, рестораны, выпивка, а здесь — украинские окопы и больше ничего нет.

Здесь нет никаких специальных условий для них, так как они наравне с ВСУшниками. И плюс большая вероятность быть убитым. Ведь наемник не хочет быть убитым, он хочет потратить те деньги, которые заработает, поэтому их количество уменьшается.

В начале их было где-то 5,5 тысячи человек, кто-то говорил о семи тысячах, но точную цифру никто сказать не может. Мы же не стоим со счетчиком, не проверяем, кто переходит границу. Да и кто говорит о том, что приехал воевать.

Из Америки уже нет желающих, из Европы тоже. Как категория наемники на Украине уже почти изжили себя. Все говорят, что они есть, но никто их не видел. Мы знаем о тех трех наемниках, которых приговорили к смертной казни — это такой очень серьезный знак для остальных, что попадешь в плен, будешь судим и тебя повесят.

Минимальный шанс на выживание

Сначала, когда началась кампания и никто до конца на Западе не понимал, что же там происходит, стартовал набор наемников. И ЦРУ, и британская разведка стали вербовать туда людей за хорошие деньги. <…> Народ бросился, а потом пытались оттуда правдами и неправдами все выехать. Они плевали на эти контракты, на деньги, которые не получили, и оттуда все драпали — кто как мог.

Наемники — это такой серый бэкграунд общества. Что такое наем? Все знают, что наемники есть, нередко они работают на ЦРУ. Когда ЦРУ или МИ-6 не могут работать своими силами на месте, то сразу привлекаются вот такие наемники для выполнения каких-то конкретных задач. Но здесь-то за что им воевать? Просто за деньги, которые заплатят? Здесь серьезные бои, где большое количество потерь у ВСУ, где минимален шанс остаться в живых.

Наемники, конечно, есть, но вовсе не столько, сколько было в начале спецоперации. Поток будет уменьшаться. Дело в том, что те, кто уехал на Украину, пытаются оттуда смыться всякими возможными способами, но их же тоже ловят. Если они подписали контракт, то их возвращают обратно на линию соприкосновения, их не расстреливают украинцы — просто возвращают в те части, к которым они были приписаны. Невозможно сказать, сколько их там точно в цифрах, но я думаю, что не больше двух тысяч — это ни о чем. Повлиять на ход спецоперации они не смогут.

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