Эксклюзив 18 марта 2023, 20:59 ВСУ осознают всю глупость подчинения бездумным приказам Зеленского. Россия пока «зачищает» их артиллерию Военный эксперт Михайлов: российские подразделения готовы к любой контратаке ВСУ РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины пытаются готовиться к контратаке на некоторых направлениях в зоне спецоперации. Но им не хватает даже той техники, которую поставляет Запад. Российские войска разбивают «западную помощь» либо на подходе к ВСУ, либо на поле битвы. Об этом в беседе с «360» рассказал военный эксперт Евгений Михайлов.

Далее — его прямая речь.

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Сегодня состоялся очередной брифинг Минобороны в исполнении [официального представителя оборонного ведомства генерала-лейтенанта Игоря] Конашенкова. Я хотел отметить, что особое внимание уделено Краснолиманскому и Купянскому направлениям. То есть мы продолжаем уничтожать как военную технику, так и живую силу врага с целью освободить оккупированные наши города, ну и те, которые мы ранее оставили в результате контрударов украинских военных.

Я думаю, что наши военные намерены освободить и другие русские города, в которых русское население подвергается геноциду. То есть половина брифинга посвящена именно Краснолиманскому и Купянскому направлениям. Конечно, указано о том, что на Донецком направлении успехи, на Южно-Донецком. Но не в этом суть.

Суть в том, что украинские военные теряют в огромном количестве живую силу. То есть гибнут сотнями, тысячами. Пока говорить о том, что они «перевелись», не стоит. Украинское командование сформировало несколько бригад: десятки тысяч на одном направлении, на другом. Они же готовятся к контрудару, к наступлению. Планируют [атаку] либо на Херсонском направлении, либо на Донецком направлении. Но везде мы готовы, у нас оборонительные рубежи готовы к тому, чтобы принять любой удар очень жестко. Западная техника [украинцам], конечно, поступает, но не в том количестве, в котором необходима.

ВСУ не хватает техники

Мы знаем, что на границе с Белоруссией собрано 90 тысяч украинских военных. Нужно понимать, что это не только мобилизованные, там и кадровые военные. То есть у них еще есть силы. Вопрос только в том, когда украинские военные сами поймут бесперспективность подчинения бездумным приказам [президента Украины] Зеленского и его команды и снесут этого лидера фактически несуществующего государства с целью сохранения хотя бы остатков генофонда нации. Вот в чем стоит вопрос. А пока им есть чем сражаться.

Хотелось бы отметить: да, поступает западная техника, поступают западные орудия, но они поступают не в том количестве, в котором необходимы. Конечно же, мы просто уничтожаем это либо на подходе, либо сейчас вот в отчетах Конашенкова постоянно звучит РСЗО «Ураган», орудия того или иного калибра. То есть каждый день мы уничтожаем артиллерию.

Артиллерия — боги войны. Конечно, чем больше мы уничтожаем артиллерии, тем меньше шансов у украинских военных дать какой-то нам отпор либо же бомбить, бить прямой наводкой по Донецку и по другим городам, по мирным жителям.

То есть это одна из основных задач — уничтожение систем залпового огня и иных артиллерийских орудий. Их все меньше. И чем меньше у них будет [артиллерии], тем украинские подразделения будут менее способны оказывать сопротивление в любом виде. Без артиллерии не бывает нормальных боевых действий. И российская армия достаточно успешно поражает артиллерию.

Я не думаю, что украинские военные останутся без нее. Полностью ее не уничтожить, эту артиллерию. Запад пытается успевать помогать. Ну а мы будем успевать бить на подходе.