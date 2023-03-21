Эксклюзив 21 марта 2023, 03:13 ВСУ несут серьезные потери в Артемовске. Но Киеву все равно Военный эксперт Дандыкин: Киев не жалеет своих солдат в Артемовске и Авдеевке РИА «Новости»

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Минобороны сообщило о крупных потерях ВСУ на Донецком направлении. Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин пояснил «360», почему украинское командование допускает гибель своих солдат, бросая на линию фронта в Артемовске и Авдеевке все новые подразделения.

Потери не остановят киевский режим

«У ВСУ цель поставлена такая, как можно дольше продержаться перед мифическим наступлением, которое они готовят. Поэтому они бросают все новые и новые подразделения под Артемовск, это же касается и Авдеевки, Марьинки, лесов вокруг Сватово-Кременная, где ВСУ тоже несут потери», — рассказал военный эксперт.

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Дандыкин заявил, что в ВСУ за последний год в разы увеличилось количество женщин-военнослужащих, которые находятся не только на вспомогательных ролях, но и могут оказаться на передовой. По словам эксперта, это свидетельствует об истощении ресурса с «богатым боевым опытом», то есть тех, кто работал карателями в Донецке на протяжении восьми лет.

«Это привыкание к крови, которые были уничтожены за год, десятки тысяч. И сейчас они уничтожаются», — отметил Дандыкин.

Под Артемовском нашли свой конец матерые бандеровцы — стержень, на котором держатся ВСУ. Эксперт заявил, что вся эта «необандеровщина» построена на лозунгах о поражении России.

«Главные закоперщики этого дела уходят в землю, находятся в плену. Сейчас задача поставлена, чтобы как можно дольше длилось время, чтобы они просили новую финансовую помощь, новые поставки оружия, в том числе самого современного», — рассказал военный.

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Украинские военачальники «плачут», что российские войска повыбивали лучших пилотов, не хватает танкистов и многих других специалистов.

«Но это суровая реальность, поэтому призывы беречь народ, беречь солдат, офицеров — не для них. Они бросают в это пекло, в эту „бахмутскую мясорубку“ все новых и новых боевиков», — добавил Дандыкин.

На линию фронта отправляют тех, кого «отловили в городах и весях», и тех, кого в течение трех-четырех недель чему-то обучили за границей. Эксперт привел данные Минобороны — потери ВСУ составляют «около полутысячи» человек, это целый батальон безвозвратных потерь.

Настроение ВСУ изменится

Потери на поле боя влияют на моральный дух солдат ВСУ, однако есть несколько факторов, которые держат их в армии, отметил эксперт.

«Много факторов действует, есть и материальный фактор, потому что на линии огня платят определенные деньги. Они вынуждены, не все же разворовывать, давать тем, кто воюет. Это и зомбирование населения, которое подвергается немыслимым информационным атакам и воздействию со стороны свидомых СМИ», — пояснил военный.

Дандыкин отметил, что западные журналисты заявляют, что поддержка «вот-вот» будет и победа будет, и украинская армия якобы уже на подходах к Калуге.

Эксперт отметил, что украинские формирования не выдерживают ближнего стрелкового боя, но артиллерия и минометы работают. Не без помощи советников и наемников, которые есть, что очевидно.

«Капля камень точит. Я думаю, что с освобождением этих многострадальных городов, Артемовска, Авдеевки, Марьинки и так далее, настроение у них будет меняться. <…> Они сражаются не за свои интересы, они сражаются за Америку и НАТО», — подытожил Дандыкин.