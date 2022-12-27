Спецоперация 27 декабря 2022, 15:33 ВСУ несут большие потери. Потенциальные мобилизованные не спешат пополнять строй Политолог Подлесный: на смену безвозвратным потерям ВСУ приходят неподготовленные люди Военнослужащий Украины / сайт ВСУ

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Вооруженные силы Украины несут большие потери, военные сильно измотаны, а мобилизованные не мотивированы, сообщило британское издание Financial Times. По данным источников, многие вэсэушники попросту недостаточно хорошо обучены, им нужно больше оружия и боеприпасов. Украинское общество тем временем раскалывается из-за усталости от боевых действий и отсутствия надежды на победу.

ВСУ несут большие потери

По данным британской газеты Financial Times, ВСУ несут большие потери. Военнослужащие измотаны, они оказались плохо подготовлены к боевым действиям, им требуется больше оружия и боеприпасов.

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Еще 30 ноября председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен говорила, что с начала спецоперации украинская сторона потеряла более 100 тысяч военных. Правда, позднее из заявления эту информацию удалили.

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Затем советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк утверждал, что потери ВСУ с февраля составили от десяти до 13 тысяч человек.

«Безусловно, госпожа Урсула ошиблась, это очевидно. Поэтому они удалили это видео, убрали эти цифры. Потому что у нас есть официальные оценки Генштаба, которые приводит верховный главнокомандующий», — подчеркнул Подоляк в эфире украинского телемарафона.

В ноябре командующий Объединенной группировкой российских войск генерал армии Сергей Суровикин, в свою очередь, отметил, что за один лишь октябрь украинские военные потеряли более 12 тысяч военнослужащих.

«Только за октябрь противник потерял свыше 12 тысяч военнослужащих, 18 самолетов, 12 вертолетов, шесть зенитных ракетных комплексов, более 200 танков, более 800 других боевых бронированных машин, 21 боевую машину реактивных систем залпового огня. Уничтожено порядка 350 наемников», — подчеркнул Суровикин.

В сентябре министр обороны России Сергей Шойгу привел такие данные: более 61 тысячи человек погибшими, 49 тысяч ранеными.

«На начальном этапе Вооруженные силы Украины составляли порядка 201-202 тысяч человек. За это время больше 100 тысяч их потерь. При этом погибших — 61 207 человек и раненых — 49 368 человек», — заявил глава ведомства.

На Украине есть резерв личного состава

Сама по себе Украина — страна с 40-миллионным населением до начала спецоперации. Мобилизационный ресурс у нее не один и даже не два миллиона, рассказал «360» директор Центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный.

«Можно предположить, что еще не исчерпаны мобилизационные резервы. Как минимум полмиллиона поставить под ружье украинские власти способны. <…> Поэтому можем прогнозировать, что впереди у нас не один месяц боевых действий. Не будет окончания СВО по той причине, что закончились резервы личного состава у Украины», — пояснил он.

Полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук также отметил, что население Украины никуда не исчезло. По словам собеседника «360», любое государство способно поставить под ружье до 7% жителей — без ущерба для развития экономики и общей жизни.

«Даже если мы возьмем, грубо, 30 миллионов, <…> значит, под ружье могут поставить 2,5 миллиона человек. Если возьмем, думаю, больных, хромых. <…> То есть резерв еще есть. Призвали приблизительно 900 тысяч. Еще миллион они могут нацарапать, вырвать и поставить под ружье», — объяснил Матвийчук.

Плохая подготовка и мотивация мобилизованных

Однако Подлесный напомнил, что одно дело — число людей, другое — качество этого личного состава, который придет и уже приходит на смену безвозвратным потерям ВСУ. У нынешних мобилизованных, в том число попросту схваченных на улице, нет навыков и мотивации, которые были у многих их предшественников.

«Когда они понимают, что втянуты в конфликт, в котором победить вряд ли возможно при всей поддержке НАТО… И самое главное — многие не понимают, почему именно они должны воевать. В их представлении, особенно мобилизованных из западных областей <…> так: есть восток Украины, там идет война, там „орки“, их убивают. Но почему они должны в этом участвовать в качестве пушечного мяса? Это не те „поезда дружбы“, которые ехали из западных областей усмирять восток», — отметил Подлесный.

Из-за этого наблюдется сильный раскол внутри украинского общества, добавил эксперт. Если раньше жены и матери мобилизованных лишь изредка активно выступали против того, чтобы их родственников забирали в зону конфликта, то теперь число убитых и раненых накаляет ситуацию.

«Этот внутренний раскол может сказаться на ситуации СВО», — подчеркнул политолог.

Матвийчук также отметил, что украинцы разбегаются: потенциальные военнослужащие уже добежали до Африки. В Австралии, к примеру, диаспора украинцев увеличилась в четыре раза.

«Найдут ли они их (потенциальных военных — прим. ред.)? <…> Но дело в том, что они применяют жесткач в отношении народа. Думаю, какое-то количество они еще могут призвать», — заключил собеседник «360».