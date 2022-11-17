Эксклюзив 17 ноября 2022, 12:13 «ВСУ не выдержат и побегут». США подталкивают Украину к переговорам, боясь ее поражения Военный журналист Борзенко: США боятся поражения Украины и потому толкают ее на переговоры РИА «Новости»

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Генерал армии США Марк Милли заявил, что ВСУ не смогут выбить российские войска с Украины. Это не первое за последнее время американское заявление в пользу России. Штаты, рьяно поддерживавшие киевский режим, сменили пластинку, поскольку боятся поражения украинцев, которое подорвет их авторитет, рассказал «360» заместитель главного редактора еженедельника «Литературная Россия», военный журналист Алексей Борзенко.

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Далее — прямая речь.

Такие заявления закономерны. Во-первых, было ясно давно, что за частичной мобилизацией обязательно последует наступление ВС России. США боятся, что мы основательно подвинем ВСУ. Ведь таким образом будет подорвано доверие к американским политикам, которые призывали снабжать Украину оружием.

Есть внутренние проблемы: цены в Соединенных Штатах на дизельное топливо растут, да и общая обстановка не очень хорошая, идет раскол двух партий. Все это связано.

ВСУ на последнем издыхании

Сейчас будут звучать подобные вещи, американцам выгодны переговоры или пауза и замораживание конфликта на каких-то условиях. Потому что после наступления, если мы возьмем новую территорию, то назад уже не вернемся, пойдем только вперед. А ВСУ и так на последнем издыхании: люди есть, но оружия мало.

Американцы понимают, что украинские военные не выдержат и побегут. Плюс фантастическая неопределенность: непонятно, где будет наступление, на каком участке. Протяженность линии соприкосновения большая. США осознают, что Украина может проиграть.

Об ударах возмездия

Мы не хотим санитарной катастрофы, поэтому полностью не убиваем энергоснабжение Украины.

Вспомним город Грозный, 1995 год, январь, февраль и март: отсутствие электричества, воды, в том числе питьевой, люди бегут из города, магазины разграблены и закрыты (у Киева это еще впереди).

Проблемы с канализацией: [если окончательно разрушить энергетическую инфраструктуру Украины] будет вышибать люки, нечистоты польются по улицам. В мороз будут лопаться батареи, потом — магистрали.

Будет страшная внутренняя катастрофа. Людям придется массово куда-то уезжать, а куда? Во Львов? Больше некуда. Это страшные вещи, не все до конца понимают, что это такое.