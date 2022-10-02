ВСУ не смогли раскачать оборону России | 360°

Эксклюзив 02 октября 2022, 17:32 Поделиться Telegram

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Viber ВСУ не смогли раскачать оборону России Эксперт Насонов: при попытке раскачать нашу оборону ВСУ нигде не получили результата Официальный сайт президента Украины

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Украинские военные предприняли провальную попытку наступления на Николаево-Криворожском направлении и понесли колоссальные потери, заявил в беседе с «360» эксперт по безопасности, ветеран боевых действий Роман Насонов. Стремление ВСУ раскачать оборону подразделений ВС РФ ни к чему не приведет.

Далее — его прямая речь.

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По-прежнему наблюдается достаточно высокая активность наступательных действий укрофашистов. И эти действия они осуществляются подготовленными группировками. В частности, шестью батальонно-тактическими группами (БТГ), две из которых были танковыми, они безрезультатно попытались наступать на Давыдов Брод. На Николаевском, Андреевском и Криворожском тактических направлениях была попытка ВСУ раскачать нашу оборону. Результата нигде они не получили.

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В районах населенных пунктов Брускинское и Костромка две украинские БТГ были, по сути, приведены в полную негодность. Об этом свидетельствуют объемы потерь ВСУ: уничтожены 31 танк, 78 БМП и 240 человек убитыми. То есть фактически две БТГ у них откатились и потеряли полностью боеспособность.

(Всего за сутки активных боевых действий на Николаево-Криворожском направлении, по данным Минобороны РФ, подразделения российских войск уничтожили 43 украинских танка, 89 единиц другой военной техники и свыше 400 украинских военнослужащих — примеч. ред.).

Также хотелось бы отметить эффективность уничтожения складов ВСУ нашими артиллерийскими и другие подразделениями. За эти сутки уничтожено семь складов ракетно-артиллерийского вооружения. Это немалое количество артиллерийского вооружения, в том числе импортного, которое стоит немалых денег.

По моей оценке, растет результативность, а значит, и качество выполнения задач средствами нашей противовоздушной обороны. В течение минувших суток уничтожены в воздухе 22 ракеты американской реактивной системы залпового огня HIMARS и баллистическая ракета «Точка-У». Это говорит о возрастающем профессионализме наших военных.

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