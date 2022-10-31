ВСУ не добились результатов на поле боя в октябре | 360°

Эксклюзив 31 октября 2022, 15:52 ВСУ не добились результатов на поле боя в октябре Военный эксперт Насонов: ВС России перехватила инициативу на фронте, у ВСУ нет результатов

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Вооруженные силы России перехватывают инициативу на поле боя у украинцев. ВСУ же за прошедшие три недели не достигли никаких ощутимых результатов. Российские военные не сдали ни одну траншею, зато уничтожили некоторое количество техники Украины. Такое мнение в беседе с «360» высказал эксперт по безопасности и член координационного совета Росгвардии Роман Насонов.

Далее — его прямая речь.

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В настоящее время продолжается перехват стратегической и оперативно-тактической инициативы. Все действия, которые осуществлялись в течение достаточно длительного времени — порядка трех недель — со стороны нашего противника не имели никаких результатов. Мы не сдали ни одну траншею, поэтому здесь мы имеем некую стабильность.

Сами же мы продолжаем наращивать результаты по поражению средне удаленных объектов: складов, обнаруженных объектов инфраструктуры, позволяющих воспрепятствовать перевозке и доставке грузов, боеприпасов и личного состава. Также мы выявляем и достаточно эффектно поражаем достаточно дорогие машины противника, которые могли бы весьма эффективно поражать наш личный состав.

Ранее 31 октября официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что российские военнослужащие предотвратили попытки Вооруженных сил Украины атаки на Николаево-Криворожском направлении. Более того, ВС России уничтожили свыше 70 бойцов противника и ряд вражеской техники. В частности, речь идет о немецкой самоходной артиллерийской установке (САУ) Panzerhaubitze-2000.