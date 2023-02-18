Эксклюзив 18 февраля 2023, 18:45 ВСУ придет конец, когда российские войска перестанут проявлять гуманность Военный эксперт Михайлов: техника у ВСУ закончится, когда Россия уничтожит все мосты U.S. Department of Defense

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Российская армия позволяет тяжелой технике поступать на Украину. Когда подразделения ВС России перестанут проявлять гуманность и пресекут поставки западного вооружения, для ВСУ все кончится. К такому выводу пришел специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов при разборе нового брифинга Минобороны России.

Далее — прямая речь собеседника «360».

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Важен любой населенный пункт

Сегодня был достаточно объективный брифинг Минобороны. Лишнего мы ничего не услышали. Главное — опять акценты от [официального представителя ведомства Игоря] Конашенкова о том, что все хорошо: линия обороны устойчива, проводим контрнаступления и так далее.

Конечно, я бы отметил освобождение очередного населенного пункта на Купянском направлении. Важен он или неважен — это не столь значимо. Главное, что мы движемся на Купянском направлении. <…> Должны возвращать все свои позиции в Харьковской области. Сейчас любой населенный пункт достаточно важен. Это вопрос имиджа.

Отрезать все пути доставки

В очередной раз Конашенков подтвердил, что на Донецком и Запорожском направлениях мы уничтожаем массу артиллерии, тяжелой техники, живой силы. Когда закончится артиллерия, другая тяжелая техника, задаются вопросом многие. Сколько бьем, а она не заканчивается.

А закончится она, когда мы действительно уничтожим все мосты и дороги. И тогда уже украинские военные будут доставать последнее из спрятанного неприкосновенного запаса, и мы это все уничтожим тоже. И не будет новых поставок вооружения. Техника не закончится, пока мы слышим о новых заявлениях западных партнеров Украины о поставке тяжелого вооружения.

Сколько мы позволим поступать этой технике на территорию Украины, столько она и будет здесь. И ее будет еще больше, если будем позволять. Да, мы уничтожаем ее сотнями, тысячами — гаубицы, зенитно-ракетные установки. Но пока мы реально не пресекли пути доставки подобных вооружений со стороны стран — партнеров Украины среди западных стран.

Когда мы это сделаем, когда примем для себя окончательное решение вступить в несколько иные отношения с бывшими партнерами, вот тогда все и закончится для Украины. Пока мы, на мой взгляд, просто слишком гуманны.