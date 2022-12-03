Эксклюзив 03 декабря 2022, 19:39 ВСУ на грани катастрофы Политолог Михайлов: самое главное в брифинге Минобороны то, что ВС РФ не отступают РИА «Новости»

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Политолог Евгений Михайлов похвалил российские войска за то, что они не отступают. В беседе с «360» он также выразил уверенность в том, что ситуация в рядах ВСУ катастрофическая.

Далее — его прямая речь.

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Самое главное — хуже не становится

На мой взгляд, сегодня был достаточно познавательный брифинг Минобороны и, как обычно, сдержанный. Сложно отметить какие-то прямо суперпозитивные моменты. Ведь основной позитивный момент — это то, что наши войска не уступают, проводят контрнаступления там, где в жесткой обороне сидят. Соответственно, наступательная оборона присутствует везде.

Если в комплексе рассуждать, а не говорить конкретно по поселкам, по уничтоженной живой силе, по уничтоженной механизированной технике, можно сделать выводы, что наши войска к чему-то готовятся. На Западе это тоже прекрасно осознают, и неслучайно слышны разговоры о каких-то переговорах. Уже рассуждают о том, что нужно прислушаться к мнению Российской Федерации. Вот это — основные позитивные моменты, которые я бы выделил в общей концепции подачи брифингов. Хуже не становится. Мы сидим в глухой обороне, где-то уничтожаем живую технику, где-то проводим контрнаступательные действия.

ВС РФ возьмут Артемовск до Нового года

На Донецком направлении у нас достаточно все успешно. Идут тяжелые бои, но периодически мы видим информацию об освобождении тех или иных поселков. Сейчас в брифинге прозвучало, что на Донецком направлении украинцы попытались предпринять некие контратаки, но они не удались.

Мы видим, как «Вагнер», войска ЛНР, наши артиллеристы сражаются. Как говорится, ни пяди земли никто не отдает. Во-первых, жестко сидим, да еще и захватываем. Еще и возвращаем, скажем так, новые опорные пункты. Я думаю, что Артемовск будет все-таки взят до Нового года.

Тем более уже раздаются панические выкрики из Киева. И все это связано с возможными переговорными процессами. Все это связано с утверждением западных партнеров Украины о том, что необходимо говорить. Это звенья одной цепи. Мы успешно проводим операцию по возвращению Донбасса. Да, тяжело.

Армия России становится другой

Потери у украинских военных в разы, а то и в десятки раз, больше на тех или иных участках. У них нет медицинского оборудования, они больше гибнут сейчас от ранений, от незнания первой медицинской помощи. У них мало кто ее знает. Если регулярные войска еще как-то этому обучались, то сейчас мы видим много мобилизованных украинцев. Они, естественно, не знают, как оказывать помощь, плюс еще им и нечем оказывать помощь.

Поэтому ситуация у украинских войск под Артемовском катастрофическая. Я надеюсь, что до Нового года Артемовск будет взят, а может, даже и быстрее. Я просто восхищен действиями наших военных. Опять же, прекрасно сражаются ЧВК «Вагнер», чеченские подразделения, ЛНР и ДНР, Вооруженные силы России. Все уже начинают понимать, что армия России становится другой. Учтены ошибки первых месяцев специальной военной операции. Мы все о них говорили, и сейчас ситуация кардинально меняется.