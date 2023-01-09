Спецоперация 09 января 2023, 16:23 ВСУ готовятся форсировать Днепр. Но для успеха операции у них не хватит сил Рогов: ВСУ рассчитывают форсировать Днепр за счет рекордного спада воды в реке Солдат ВСУ / Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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В Запорожской области заявили о подготовке ВСУ к форсированию Днепра. Предпринимать такие попытки они действительно могут, но для успешной операции у украинских военных попросту нет сил. Российская сторона не допустит прорыва.

Форсирование Днепра

Украинские войска готовятся форсировать Днепр в районе Каховского водохранилища. Об этом Владимир Рогов, председатель местного движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области, заявил РИА «Новости».

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«В последнее время резко обмелел Днепр — и обмелел не просто так. Это косвенно подтверждает, что украинские войска готовятся к форсированию Днепра в районе Каховского водохранилища. Одним из направлений для высадки десанта могут стать Энергодар и Запорожская АЭС», — уточнил он.

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Попытки форсирования Днепра, в том числе в районе АЭС, предпринимали не раз, напомнил Рогов в разговоре с «360». Но нынешний спад воды в реке он назвал рекордным: сейчас в некоторых местах можно доходить до островов, которые были очень далеко.

«Так как прекращение сброса воды имеет искусственную природу — через Днепрогэс, через Кременчугскую ГЭС и массу других ГЭС в верховьях Днепровского каскада. <…> С учетом того, что скорость течения и полноводность течения снижается, температура промерзания Днепра становится намного ниже. <…> Лед будет формироваться в достаточном объеме», — добавил Рогов.

Если это произойдет, Днепр станет местом возможного перехода пусть и не самой тяжелой, но все же техники, а также живой силы ВСУ. По словам Рогова, риск есть, однако оборона со стороны России выстроена хорошо.

РИА «Новости»

Зачем Киеву форсировать Днепр

ВСУ не раз пытались осуществить подобные операции, особенно когда президент Украины Владимир Зеленский пытался убедить западное сообщество в вероятности ядерной катастрофы. Об этом «360» рассказал заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Г. В. Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин.

«На самом деле [Зеленский] шантажировал европейские государства тем, что рассуждал о ядерном страшном апокалипсисе, который сам и вызывал тем, что обстреливал Запорожскую АЭС. В начале этого года весьма непросто складывается ситуация на линии соприкосновения. Эксперты за рубежом отмечают, что потеряна инициатива со стороны ВСУ, ее перехватили российские силы», — пояснил Кошкин.

РИА «Новости»

Теперь Запад, по словам эксперта, считает важным привлечь внимание мировой общественности к Украине, чтобы продолжать выбивать деньги. Сейчас ведут специальные провокационные работы, в том числе в направлении Запорожья, ведь там находится атомная электростанция.

Вот, наверное, с чем связаны очередные попытки форсировать, завязать бой, в информационном пространстве сказать о том, что нужно заставить Россию оставить Запорожскую АЭС, передать ее Украине, иначе будет какой-то атомный взрыв. Хотя я не исключаю, что готовят применение какой-нибудь мощной взрывчатки, чтобы спровоцировать, обратить на себя внимание

Российская сторона, отметил политолог, информирует мировую общественность о происходящем и готова купировать действия военного характера, в том числе на направлении Запорожской АЭС. У Москвы нет необходимости сдавать станцию.

РИА «Новости»

У ВСУ нет сил для масштабной операции

Исключать возможность того, что вэсэушники в очередной раз попытаются форсировать Днепр, действительно не стоит. Другой вопрос — какими силами они будут это делать, считает эксперт Центра военно-политической журналистики Владимир Орлов.

«Сейчас на левом берегу Днепра у России создана достаточно хорошая плотная оборона. И просто так закрепиться там, каким-то взводом, даже ротой или батальоном, <…> этого недостаточно, чтобы развить успех, потому что Россия обладает хорошими средствами поражения. Подобная операция обречена на провал», — подчеркнул он.

Если ВСУ предпримут эту попытку силами нескольких бригад, незначительный успех авантюры допустить можно, заявил Орлов. Но пока у Украины попросту нет такой возможности. Более того, российские военные быстро обнаружили бы такую концентрацию сил противника и нанесли бы по ней удар.

«Да, вполне возможно, что какие-то диверсионные группы будут продолжать такие попытки. <…> Но в масштабную и большую операцию по форсированию Днепра <…> я не склонен верить, потому что для этого нет ни предпосылок, ни средств у Украины», — заключил собеседник «360».