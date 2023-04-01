Эксклюзив 01 апреля 2023, 01:46 ВСУ бросают в бой резервы необученных бойцов Военный аналитик Онуфриенко: российский войска продолжают продвигаться в зоне СВО РИА «Новости»

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Российский военные продвигаются по населенным пунктам, постепенно зачищая районы от ВСУ в зоне спецоперации. Военный аналитик Михаил Онуфриенко специально для «360» подробно описал ситуацию боев последних дней в Артемовске и на других участках фронта.

Далее — его прямая речь.

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В Генштабах замыслили нечто хитрое и страшно секретное с той лишь разницей, что наши о своих планах молчат как рыба об лед, а из Киева который месяц вещают, как они будут брать Севастополь, а потом денуклеаризировать Россию и устанавливать зону для своих границ. И начнут буквально этой весной.

Берут один опорник за другим

Наши продолжают перемалывать противника под Купянском, впрочем без продвижения на запад. Равно как и под Макеевкой, и на выходе из Балки-Журавка, и вокруг Северска. На этом участке фронта лишь южнее Макеевки в районе Торского и Невского, а также в Серебрянском лесничестве ВС России медленно берут один опорник за другим. Впрочем, от Серебрянского лесничества скоро останутся один пеньки, и уж точно по этому лесу многие годы не придется никому ходить потому, что там будет много взрывоопасного железа.

Артемовская мясорубка

Продолжаются ракетно-артиллерийские профилактические работы вдоль Днепра на Запорожском фронте. Совсем иначе обстоят дела вокруг Артемовска. Здесь во всю работает так называемая «артемовская мясорубка», причем в режим 24/7.

По окраинам хорошо сформированного котла идут позиционные бои, под Орехово-Васильевкой, в районе Хромова и на юге в районе Красного. В самом Артемовске оркестранты ведут бои в районе городской мэрии, полностью освободили завод АЗОМ, зачистили южные районы. И останавливаться на этом они явно не собираются до тех пор, пока не зачистят весь город.

Пресс-служба Минобороны

Продвижение набирает обороты

Южнее Артемовска набирает обороты вокруг и уже в самой Авдеевке еще один агрегат, который вполне может вскоре сравниться с объемами валового продукта «артемовской мясорубки». Здесь наши войска, после полного освобождения Каменки, лишил противника всех опорников за пределами авдеевского укрепрайона.

На юге и юго-востоке ведут бои на окраинах самой Авдеевки, и [наблюдается] медленное продвижение в Первомайском, по западной части этого населенного пункта с очевидной целью создать угрозу окружения всего Адеевского района вместе с шестью селами, включая Северное и Орловку.

В Марьинке мощность работающего военного агрегата не столь высока, но зато работает она значительно дольше. Бои сейчас идут чуть к западу от проспекта Дружбы, противник вынужден был оставить районную администрацию и церковь. Также российские войска взяли под огневой контроль ведущую в Марьинку дорогу.

РИА «Новости»

Украина запаниковала

Как сказала вчера спикер ВС Украины Юрий Игнат, «это новая угроза, с этим надо что-то делать». Правда он это сказал совершенно по другому поводу — в связи с применением нашими ВКС 500-килограммовых планирующих авиабомб. Но суть была передана совершенно точно.

Ударами по всему фронту российские военные вынуждают противника бросать в бой необученные резервы, замедляя подготовку его ударного кулака. Ну и уничтожая этими ударами значительную часть техники, вынуждаем противника ставить все на одну карту, практически всю стаю «немецкого зверья» и другую технику стран НАТО. И вот для этой стаи нашему Генштабу предстоит подготовить капканы помощнее. Чтобы им не только лапу прищемило, а уже отрезало как гильотиной шею. Причем раз и навсегда.