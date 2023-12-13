Эксклюзив 13 декабря 2023, 17:43 Вспомнил, что он тоже русский. В зоне СВО произошел пример героизма и человечности Блогер «Голос Мордора»: русские военные всегда по-человечески относились к врагу РИА «Новости»

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История России показала, что русский народ всегда проявлял человечность, даже если речь шла о враге. Автор Telegram-канала «Голос Мордора» поделился с «360» мнением на эту тему и напомнил о недавнем примере подвига в зоне СВО.

Далее — его прямая речь.

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Русские всегда проявляли человечность

На войне важно оставаться людьми. Какой бы кровавой и жестокой она не была, и какой бы враг не был с другой стороны. Русский солдат всегда отличался человечностью. В истории этому есть огромное количество примеров, как из давней, так и из относительно свежей истории.

Русские бойцы всегда по-человечески относились к пленным и не мстили мирному населению. Русские войска в 1814 году были в Париже, и у французов с того времени не осталось никаких плохих воспоминаний о русском солдате, хотя их и пугали дикими азиатскими варварами.

В 1945 году на землю Германии пришли русские солдаты, многие из которых потеряли все — жен, родителей, свои дома. В мире бы никто и не возмутился, если бы русские оставили от Германии выжженную пустыню, но они кормили местное население кашей и хлебом, разгребали завалы и налаживали нормальную жизнь.

Тот конфликт, который идет сейчас, не менее, а может и более ожесточенный, чем Великая Отечественная. Еще и оттого, что русским солдатам противостоят такие же русские, просто забывшие об этом. Порой с абсолютно промытыми мозгами, непримиримые. И примеры зверств нам очень хорошо известны. Много случаев, когда бандеровцы расстреливали русских пленных, пытали их и издевались. Но недавно произошел один случай, который можно занести в примеры как героизма, так и человечности. И что интересно, человечность была проявлена врагом. Возможно, потому что он вспомнил, что он тоже русский.

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Украинский солдат смог проявить человечность

Русский солдат Алексей после штурма опорника остался в окопе раненым. Так получилось. Свои уже считали его погибшим или пропавшим без вести, но он был жив. Десять суток на морозе, без еды. Чтобы не умереть от жажды, Алексей ел снег. Ранения были осколочные и достаточно серьезные. Вместе с ним в окопе оказался раненый украинский солдат. Его ранение было еще более тяжелым и было понятно, что он не выживет. Но пока он жил, он помогал нашему бойцу, перевязывал его раны, хотя вполне мог ничего этого не делать.

Алексей выжил, а украинский солдат погиб через несколько дней. То, что Алексей остался жить — заслуга и того неизвестного украинца. Алексей смог выбраться к своим, изможденный, еле живой, но у него теперь все будет хорошо, он вернется к своим родным.

Понятно, что ненависть к врагу во время конфликта — одно из самых сильных чувств. Особенно, если это, по сути, гражданская война. Русские уже прошли через это, когда брат убивал брата, а сын отца.

Но, несмотря ни на что, мы должны помнить, что наш враг сейчас — такие же русские люди, которым просто промыли мозги. Большинство из них говорит на русском языке, многие имеют географические корни в большой России, воспитаны в русской культуре, имеют русских родственников. Большую часть таких людей получится вернуть.

И того раненного украинского солдата, который помог русскому солдату Алексею выжить, тоже можно было бы вернуть. Но такова цена конфликта, который Россия не выбирала и старалась избежать.