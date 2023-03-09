Эксклюзив 09 марта 2023, 15:30 «Все готовятся к решающей битве». Даже Запад понял, что победа России не за горами Политолог Мезюхо: Запад уже понял неизбежность краха киевского режима РИА «Новости»

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Китай спрогнозировал окончание украинского конфликта этим летом. В КНР уверены, что он завершится полной победой российской спецоперации. Как бы то ни было и Запад, и Украина готовятся к решающей битве, причем Запад уже понимает, что киевский режим рухнет, отметил в беседе с «360» политолог, председатель Крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо.

По его мнению, сложно говорить о конкретных датах, и подобные разговоры в экспертном сообществе даже «вредят общему делу».

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«Ключевое в прогнозе Китая то, что он не сомневается в победе России. Думаю, в этом не сомневаются и наши так называемые западные партнеры. Они понимают: крах режима Зеленского неизбежен», — констатировал Мезюхо.

Политолог добавил, что события последних дней, связанные с ситуацией по Артемовском, вселяют оптимизм в российское патриотическое гражданское сообщество. Предполагается, что последует дальнейшее наступление ВС России. В любом случае можно говорить о том, что ближайшее время будет определяющим, уверен эксперт.

«США и государства-сателлиты активно рассуждают о новых поставках вооружения и боеприпасов на Украину не просто так. Все стороны готовятся к решающей битве. Наверное, исходя из того, что это будет происходить не за горами, Китай делает такой прогноз», — добавил Иван Мезюхо.