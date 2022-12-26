Спецоперация 26 декабря 2022, 13:43 Время «Сатаны» еще не пришло. Непревзойденные ракеты сочли слишком мощными для СВО Военный эксперт Кошкин усомнился, что России нужно использовать «Сатану» для удара по ВСУ Викимедиа

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Украинские войска в Донбассе предложили уничтожить с помощью «Сатаны». Эти ракеты, созданные при СССР, до сих пор не имеют себе равных и способны разнести в пыль позиции любого противника. Но есть ли необходимость задействовать столь мощное оружие в зоне спецоперации?

«Сатану» предложили для СВО

Подавить войска ВСУ в Донбассе можно с помощью межконтинентальных баллистических ракет «Сатана» с неядерными боеголовками. Об этом заявил старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов в беседе с Ura.ru.

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Сейчас с помощью этих ракет запускают спутники. Однако эксперт уверен, что лучше запустить их на средней дистанции и уничтожить мост через Днепр, а также всю донбасскую группировку противника.

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По словам Прохватилова, чтобы пуск «Сатаны» не расценили как ядерную атаку, перед стартом нужно пригласить американских экспертов. Они должны убедиться, что в шахтах только ракеты с конвенциональными боеголовками.

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«Сатана» без аналогов

Межконтинентальный баллистический ракетный комплекс РС-36М, или «Сатана», как называют его на Западе, стоит на вооружении армии с конца 70-х годов прошлого века. У него до сих пор нет аналогов в мире.

«Сатану» создавали в конструкторском бюро «Южное» тогда еще днепропетровского Южного машиностроительного завода. Систему управления разработали в научно-производственном отделе «Электроприбор» Харькова.

Это самые мощные из всех межконтинентальных баллистических ракет. Они будут работать в любых условиях и предназначены для поражения всех видов целей, пусть даже защищенных современными средствами противоракетной обороны.

Запуск ракеты и ее следование к намеченной мишени не остановят даже многократные ядерные удары по стартовым позициям. Именно РС-36М гарантирует России возможность нанести ответный удар, если враг атакует с помощью оружия массового поражения.

Считается, что РС-36М может «дотянуться» до любой точки Земли, уничтожив все живое в радиусе 500 квадратных километров. В 2020 году у России числилось 75 боевых комплексов с ракетами, всего — 750 ядерных боезарядов.

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Нужно использовать современное оружие

Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Г. В. Плеханова Андрей Кошкин в разговоре с «360» усомнился в целесообразности использования межконтинентальных баллистических ракет «Сатана» в зоне спецоперации.

«Хотя идея использовать Р-36М весьма привлекает внимание, это еще не значит, что она настолько же реалистична. В любом случае решение о возможном применении этих ракет будут принимать более компетентные органы», — отметил Кошкин.

Он добавил, что для использования Р-36М нужно производить специальные расчеты, проверить, насколько запуск «Сатаны» будет соответствовать затратам, и учесть немало других факторов.

Сегодня у российской армии есть все необходимое вооружение, техника и боеприпасы, чтобы решать задачи на линии боевого соприкосновения на Украине. Андрей Кошкин

Кошкин также скептически отнесся к предложениям некоторых специалистов утилизировать списанные межконтинентальные баллистические ракеты методом пуска по энергообъектам Украины.

«Если бы списанные ракеты были в состоянии решать те задачи, которые сегодня выполняют современные модели крылатых ракет, например те же „Калибры“, их бы наверняка уже использовали», — подытожил эксперт.